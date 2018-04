A Fidesz öl, butít és nyomorba dönt?

A migránsellenes kampányok egy állandó eleme volt Magyarországon, hogy a baloldali-liberális politikusok azért akarnak minél több migránst befogadni, mert azzal a saját szavazóbázisukat bővítik. Vagyis mivel a bevándorlók még a második, harmadik generációban is Amerikától Németországig mindenhol inkább a baloldalra voksolnak, mint a jobbra, ezért a baloldal a lehető legtöbb bevándorlót engedi be az országba, hogy a saját hatalmon maradását biztosítsa.

És ebben a gondolatban természetesen van igazság, hiszen valóban lehetnek olyanok, akiket ez a logika mozgat. Részben. Másokat meg mások. Kezdve az idealizmustól, a társadalmi helyzeten, a környezeten meg még vagy ezer dolgon át egészen a génekig – itt egy cikk például a szagérzékenység és az amerikai elnökválasztás döbbenetes összefüggésről. Szóval a világ túlságosan bonyolult ahhoz, hogy egy összeesküvés-elméletbe zsúfoljuk. Hogy mennyire, ahhoz elég megnézni, hogy milyen eredményre vezetne, ha ennek a szavazóbázis-maximáló logikának a mindenekfelettiségét a magyar választásokra alkalmaznánk.

Az eredményekből ugye kiderült, hogy a Fidesz támogatottsága kiugróan magas volt jó pár elszegényedett, elcigányosodott faluban. Továbbá azt is látjuk, hogy a legtöbb gyerek továbbra is Borsodban, Hevesben és Szabolcsban születik a roma családokban. Ha a fenti logikát alkalmazzuk, akkor a Fidesz családpolitikájának lényege, hogy minél nagyobb legyen a magyar lakosságban a romák aránya, hiszen annál több szavazója lesz. Tényleg így volna?

De van még tovább is. A felmérésekből az is kiderül, hogy minél kevésbé iskolázott valaki, annál valószínűbb, hogy a Fideszre szavazott. Innen csak egy lépés és máris megvan a megfejtés az ellenzék kedvenc témájának, a magyar oktatásnak a rossz helyzetére. A kormány nem csak azért nem költ eleget az oktatásra, mert nem érdekli, hanem kifejezetten és szándékosan ostobaságban akarja a tartani a népet, hiszen a képzetlenek az ő szavazói. És ha már itt vagyunk, gyorsan magyarázzuk meg a kettes számú ellenzéki vádat is, az egészségügy elhanyagolását is. Ezzel kapcsolatban mantraszerűen elhangzik, hogy ugyan lehet, Budapesten tényleg nem túl jó a helyzet, de a vidék tele van gyönyörű felújított kórházakkal. Ezzel kapcsolatban a kormányt bírálók legfeljebb addig merészkedtek el, hogy mindez büntetésből történik, vagyis azok, akik nem a kormányra szavaznak (a pestiek), nem is kapnak semmit. De ha fenti logikát alkalmaznánk, akkor ennél bátran tovább mehetnénk: a vidéki szavazókat életben kell tartani, hiszen ők a Fideszre voksolnak, a pestiek meg hulljanak el minél hamarabb.

Hogy ez kicsit összeesküvés-elméletnek tűnik? Hát igen, a világ ennél bonyolultabb. Bevándorlásügyben is.