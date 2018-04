A Jobbik már tud valamit

Budán rendezték be eredményárójukat, ahova sem celebeket, sem szimpatizánsokat nem várnak. Viszont örülnek nagyon a magas részvételnek.

A Jobbiknak alternatív szavazatösszesítő rendszere működik, vagyis a szavazókörökből a részeredményeket embereik beküldik a központba, és ott egyesítik őket. Hasonló korábban is volt már, de egyelőre még nem tudnak ők sem eredményeket, vagy legalábbis nem annyit, hogy nyilatkozhassanak erről.

A Jobbik Budán, a Hotel Aquinqumban rendezte be médiaközpontját, ám – eltérően a korábbi évektől – ez nem lesz eredményváró is egyben, a várakozások szerint ide nem engednek be szimpatizánsokat, és nem várnak a Jobbikot támogató celebritásokat sem – erről tájékoztatta lapunkat Gyöngyösi Márton képviselő.

A Jobbik jelöltjei a választókörzetekben kialakított eredményvárókban várják meg az egyéni voksolás győztesét, ide csak ennek ismeretében érkezik meg a budai központba Vona Gábor pártelnök.

Kárpát Dániel nyitja a tájékoztatók sorát, arról beszél, hogy a Fidesz-KNDP által keltett, sokszor „gyomorforgató légkör” ellenére sokan mentek el szavazni, és nemcsak azoknak köszöni meg, akik a Jobbikra voksoltak, hanem az összes magyar embernek. A magas részvétel szerinte az eredménytől függetlenül rendszerkritikát jelez. Úgy vélte, a választási csalások szintje a legitimitást is veszélyeztetheti. Gyanújuk szerint a magyar lakcímmel is rendelkező kárpátaljai magyarok egyszerre két helyen is szavazhattak. Visszautasította az újságírókat illetve a Jobbik embereit ért fizikai inzultusokat, amelyeket „a felülről kódolt, a társadalom mélyszöveteibe leszivárgott erőszaknak” tudott be.

Nemzeti minimum, nemzeti néppárt, magyar emberek – ezek tájékoztatójának kulcsszavai, arról beszél, ha a még nem ismert eredmények felhatalmazást adnak pártjának a kormányzására, nem fogják a portásig kitakarítani a minisztériumokat, hanem szakértői kormányzás következik. A Jobbik médiaközpontjában eltérően a korábbi évek gyakorlatától jelentős számú külföldi újságíró van jelen, a szomszédos országok is helyszíni tudósítóval képviseltetik magukat.