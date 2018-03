Orbán Viktor furcsa kampányajándéka

Ön a kimaradók vagy a kedvezményezettek között van? Tényleg harmincszor több pénzhez jutnak a módosabbak, mint a legszegényebbek a téli rezsitámogatással?

A kormány 12 ezer forintot ad minden egyes olyan háztartásnak, ahol gázzal vagy távfűtéssel fűtenek, és egymilliárd forinttal növeli a szociális kiadásokra szánt összeget a többiek számára. Ennél furcsább kampányüzenetet még nem hallottunk, mutatjuk, miért.

1. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a magyar települések 90 százaléka rendelkezik kiépített gázhálózattal, és ahol van távfűtés, ott van gáz is, tehát elvileg a települések 90 százalékán élők kerülnek a családonként 12 ezres kategóriába, 10 százalék pedig az egymilliárdosba – számukra a szociális kiadásokat növeli majd meg a kormány.

2. Rengeteg helyen ott sem használnak gázt, ahol befizettek rá. Csak a gázcsonk van ott a ház előtt, de be már nem vezetik a házba, mert nem engedhetik meg maguknak. Országosan a háztartások 73 százalékában használnak gázt. Vagyis 73 százalék kerül a 12 ezres kategóriába, és a fennmaradó 27 százalék az egymilliárdos szociális körbe.



3. A gázfogyasztók köre nem egyenletesen terül el az országban, például Pest vagy Fejér megyében 2016-ban a háztartások 80 százaléka volt érintett, míg Komárom-Esztergom megyében csak 44 százalék. Ebből az következik, hogy van olyan megye, ahol tízből 8 család hozzájut a 12 ezres juttatáshoz, és van, ahol csak négy.

4. Ha a településnagyságot nézzük, még nagyobb a szórás. Borsod megyében például Miskolcon tízből nyolc család fűt gázzal, a kétszáz lelkesnél kisebb falvakban pedig tízből három. Vagyis Miskolcon tízből nyolc jut hozzá a 12 ezres támogatáshoz, az aprófalvakban pedig csak három.

5. Összesen 3,2 millió olyan háztartás van, ahol gázt fogyasztanak, és kb. hárommillió, ahol ezzel fűtenek. Az összesen 4,1 millió magyar háztartásból. Orbán Viktor családokról beszélt és nem háztartásokról, vélhető, hogy ennek csak politikai oka van, valójában háztartásokra gondolt. (A családhoz pozitív képzetek kötődnek, a háztartáshoz meg nem.) Ha olyan háztartásokat értett ezen, ahol gyermekek is élnek, akkor 1,7 millió ilyen háztartás van. Ez azonban nem valószínű, hiszen a hideg télről beszélt, az pedig mindenkit érint. Egyébként is bonyolult lenne leválogatni a családos gázosokat. Még a gázzal fűtőket vagy csak főzőket is.

6. Vagyis, összegezve az eddigieket ez azt jelenti, hogy amennyiben háztartásokra gondol, akkor mintegy hárommillió háztartás kap 12 ezer forint jóváírást a gázszámlájából, ami 36 milliárd forintos kiadást okozna a költségvetésnek (ha gyermekesekre, akkor durván 20 milliárdot, ha mindenkire, aki gázt használ, akkor 50 milliárdot). A pénzből legnagyobb mértékben a saját otthonnal rendelkező nagyvárosi lakosság részesedne, legkisebbel pedig az aprófalvas térségek lakói. Másként fogalmazva a módosabbak jutnának hozzá a pénzhez, a legszegényebbek maradnának ki belőle, ők szinte teljesen. Rajtuk a szociális támogatási rendszeren keresztül segítenének, de arra csak egymilliárd forintot szánnak, vagyis 36:1 arányban juttatna az összegből az alsóközéposztálytól felfelé elhelyezkedő társadalmi csoportoknak és a legszegényebbeknek. (Ha a gázzal csak főzőket is érintjük, akkor 50:1 arányban, amennyiben csak a gyermekesekről lenne szó, akkor 20:1 az arány, de ez nem valószínű, már csak azért sem, mert rengeteg gyermekes család szorulna ki, mivel a roma lakosság tipikusan falvakban vagy külvárosokban él, és nem gázzal fűt, viszont jóval több gyermeket nevel, mint a nem cigányok.)

7. A kérdés az, mi értelme van egy ilyen bejelentésnek. Azt nyilván mindenki érzi, hogy nem minden idők leghidegebb tele indokolta a kormányfő bejelentését, még ha két hétig ki is jutott a zimankóból. Átgondolt politikai célt azonban nem könnyű találni mögötte.

Tetemes társadalmi csoportok maradnának ugyanis ki a 12 ezer forintos juttatásból akkor is, ha egyébként azt minden gázzal fűtő háztartás megkapná. Így például

az aprófalvak lakói,

a tisztes szegények, akik a fűtésen takarékoskodnak,

a vidéki kisnyugdíjasok jelentős része,

a nyomorban élők,

a fűtőanyagot maguknak kitermelők, akik az erdőgazdálkodók utáni területrendezést felvállalva jutnak hozzá a rönkökhöz, nagyobb ágakhoz.

Mindez azért furcsa, mert közismert, hogy minél kisebb egy település, annál nagyobb eséllyel szavaznak a lakói a Fideszre, másrészt az idősebbek között is jóval nagyobb a támogatottsága a kormánypártnak, mint a fiatal korosztályokban. Nem hinném, hogy büntetni akarnák őket. Valószínűbb, hogy nem tanácskoztak szociálpolitikai szakértőkkel. (Vagy a végrehajtással megbízott Pintér Sándor belügyminisztert vélték annak?)

Mindenesetre furcsa elképzelés, amely nem veszi figyelembe, hogy az aprófalvas településszerkezetű dunántúli megyék jó része kimarad majd a juttatásból, mert nincs náluk gáz, az ott élő idősek jelentős része sosem kérne segélyt, viszont rendszeresen a Fideszre szavaz Tolnától Barányáig.

Emellett jóval kevesebb juttatást engednek a Jobbik törzsbázisát adó északkeleti régióknak, holott ezzel éppen a Vona-párttól lehetett volna szavazókat elcsábítani.