A pannonhalmi főapát Kulkával és Flour Tomival buzdít szavazásra az RTL-en

Fluor Tomi, Ullmann Mónika, Nagy Ervin, Szinetár Dóra, Pataki Ágnes, Ónodi Eszter, Kulka János, Hegyi Barbara – többek között az ő társaságukban buzdít az április 8-i választásokon való részvételre a Várszegi Asztrik utódjául választott Hortobágyi Cirill az RTL Klubon. Az új pannonhalmi főapát a csatorna Persze, hogy szavazok! kezdeményezésében mondja el gondolatait arról, miért érdemes az urnákhoz járulni.

Közreműködése láttán a friss HVG-ben készült portréinterjúban az újságíró a következő kérdéssel nyitja a beszélgetést: „Egyik első főapáti szereplésében szavazásra buzdítja az állampolgárokat az RTL Klub társadalmi kampányában, kormánykritikusként ismert közszereplők társaságában. Tekinthetjük ezt politikai állásfoglalásnak is?”

Hortobágyi Cirill válasza: „Nem szeretném megmondani senkinek, hogy kire szavazzon, ezt tapintatlanságnak is tartanák az emberek. Eredetileg azt is elmondtam a forgatáson, hogy amikor én először szavaztam, akkor egyetlen párt volt, és az országgyűlési képviselők kinyomtatott listája szerepelt a papíron, amelyet egyszerűen csak be kellett dobnunk az urnába. A választásra jogosultak több mint 90 százaléka mégis részt vett ezen a színjátékon. Most sokkal nagyobb a tét, mégis sokkal kevesebben mennek el.”