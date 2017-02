A Párbeszéd politikusa már el is verte a lottófőnyereményt

Bevallom, kicsit irigy voltam, amikor olvastam, hogy honfitársunk nyerte az Eurojackpot hétmilliárd forintot érő főnyereményét. De nem azért, hanem mert havonta, kéthavonta nekem is bevillan, hogy most már tényleg ideje meggazdagodni, ilyenkor néha még egy, azaz 1 darab szelvényt is veszek, és péntekig elábrándozok róla, hogy mit kezdenék a milliárdokkal. Szóval ezért.

Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője azonban nem állt meg ezen a szinten, ő elábrándozott a friss magyar milliárdos helyett is. Így előzetesen csak annyit, hogy jómagam tényleg sok-sok felelősséget érzek hazám, nemzetem, tágabb- és szűkebb környezetem iránt, egyebek mellett ezért is lettem újságíró, de soha senkitől nem kérném, hogy ingyenes újságokra, meg eleve halott hírportálokra, és pláne a mostani ellenzék támogatására szórja el a pénzét.

Ez pedig Tordai Bence könnyen jött, könnyen megy megoldása lottófőnyeremény esetére:

Nyílt levél az Eurojackpot magyar nyerteséhez

Kedves honfitársam!

Gratulálok, szerencsés nap volt számodra a tegnapi! Nyertél 7 milliárd forintot, ezzel egy csapásra Magyarország egyik leggazdagabb embere lettél. A nagy nyereménnyel azonban nemcsak öröm, hanem felelősség is jár.

Nyilvánvalóan elsősorban magadért és családodért vagy felelős, de ekkora vagyonnal annyi lehetőség jár együtt, hogy felelőssé váltál tágabb közösségedért, a magyar népért is. Nézz szembe vele: hirtelen képessé váltál arra, hogy egy nemzet sorsát érdemben befolyásold!

Mint a magyarok többsége, te is minden bizonnyal úgy gondolod, hogy rossz irányba megy az ország; hogy Orbánt és bűntársait el kell távolítani a hatalomból. Ehhez most komolyan hozzájárulhatsz!

Összehasonlításképp: frissen nyert vagyonod kétszer akkora, mint amennyit az összes ellenzéki párt 4 év alatt elkölthet. Ha akarod, a választásig minden hónapban, vagy akár minden héten küldhetsz egy újságot minden postaládába, hogy eljusson az emberekhez az igazság is, és ne csak a Fidesz propaganda-álvalósága. Ha akarod, eszközt adhatsz a független média vagy a kormányváltásért, egy szabad és igazságos országért küzdő társadalmi szervezetek kezébe. Akarod?

Gondold át alaposan, és dönts felelősséggel: ha úgy határozol, nemcsak a te családod élhet kényelmesen nemzedékeken keresztül, de milliók sorsát fordíthatod jobbra.

Bölcs döntést és sok boldogságot kívánok!