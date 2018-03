„A szegények nem is hiszik el, hogy lehetnének mások, mint nyomorultak”

Az utóbbi idők egyik legfontosabb beszélgetését jelentette meg ma az Index. Kovách Imre szociológus vezetésével a közelmúltban készült az MTA TK Szociológiai Intézetében a mai Magyarország és a Nemzeti Együttműködés Rendszerének társadalmáról szóló átfogó kutatás. Egy ilyen tematikájú kötetről, de még a kötetet magyarázó beszélgetésről is képtelenség zanzásítva szólni, ezért tényleg ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el a teljes interjút – itt. A kötetről amúgy már mi is írtunk, aki tényleg teljes képet szeretne – az persze olvassa el magát a kötetet, de ha mégsem, akkor a két cikkből már elég rendes vázlat áll össze. A miénk itt érhető el.

Viszont azért egy-két gondolatot kiemelnék az Index beszélgetéséből, azokat, amelyek mentén egyáltalán nekiállhatunk megérteni, hogy mi miért és hogyan történik velünk, magyarokkal.

A felelősségről:

Ebben benne van a középosztály történelmileg ismétlődő felelőssége is: egy jelentős része persze morog, de elfogad egy olyan állapotot, amiben sokakhoz képest kivételezett helyzetben van. Ha abszolút kritikus az ember az orbáni művel, és miért ne lenne az, akkor is látni kell, hogy jó néhány társadalmi problémára ez a rendszer konzekvens válasszal rendelkezik.

A NER alapjairól:

Egyrészt fenntartja a dezintegrációt, mert a lent lévőket ott hagyja, elzár előlük mindent, sőt onnan irányít át pénzeket a középréteg felé.

Az orbáni rendszer urai kb. úgy spekulálhatnak, hogy ravasz hatalmi csepegtetéssel odaadnak forrásokat azoknak, akiknek van valami potenciáljuk arra, hogy ellenálljanak, plusz a médiát elveszik, a független intézményeket ellehetetlenítik. Ezt csak úgy lehet megtenni, hogy valakinek adok, valakinek nem. Arra a magyar gazdaság teljesítőképességéből következően forrás sincs, hogy itt a legrosszabb helyzetű 3 millió ember sorsán úgy lehessen változtatni, hogy az ne csak egyszeri segély jellegű legyen, és valódi mobilitási esélyt adjon legalább a fiataloknak. Ezt tudva még a középosztály is érdekelt abban, hogy ne legyenek komoly strukturális változások.

A legszegényebbekről:

Az elesett réteg nálunk 38 százalék, ez több, mint a szegénység különböző módokon becsült mérete. Ami engem megdöbbentett, hogy milyen mértékben érhető tetten az alsó szegmensekben is az, amit individualizációnak hívunk. A felül lévők fogyasztási individualizációja mellett a szegényeknél is zajlik egy rettenetes következményekkel járó atomizáció. Régen a „tisztes szegénységben” lehetett valamilyen becsülete a szegényeknek is. Az 1945 után megmozduló nincstelen réteg és szegényparasztság, mely később az egész Kádár-korszakot vitte a hátán, tíz körömmel feljebb akart kerülni. Ma a szétesettség állapotában a szegények nem is hiszik el, hogy lehetnének mások, mint nyomorultak.

A „polgárháborúról”:

Van egy látens feszültség a szegények és a többiek között, de sok feszültségcsökkentő mechanizmus is működik, amelyek eddig sikeresen lokalizálták a problémákat, fagyasztották be a társadalmat. Nehezen túlbecsülhető a közmunka jelentősége. Nyilván egyrészt szólt a választóiknak, hogy nem adok ingyen, tessék dolgozni – ez erősen találkozott az alapvetően konzervatív gondolkodású magyar társadalom elképzeléseivel, hogy tessék megdolgozni még a munkanélküli bérért is. Annak adok közmunkát, aki rendesen viselkedik és csendben marad. Ettől még torokszorító és tűrhetetlen a szegénység, de ezek a csepegtetések a félelmi és kiszolgáltatottsági mechanizmusokkal együtt egyelőre elegendők ahhoz, hogy ne legyen táptalaja az igazi politikai radikalizmusnak. A lecsúszástól való félelemre könnyű rájátszani.

De tényleg érdemes végigolvasni mindkét cikket – az Indexét tehát itt, a Heti Válasz írását pedig itt. Aztán gondolkodni azon, hogy miért nincs szinte semmilyen társadalmi szolidaritás Magyarországon. Ha már ilyen büszke, erős, európai nemzet vagyunk.