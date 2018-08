Abszurdra sikerült az új gyülekezési törvény: börtön járhat Gyurcsány kifütyüléséért

Közel 30 év után új gyülekezési törvénye van Magyarországnak, ám nagy bajban lenne a Fidesz, ha 2006-nak ez alapján kellene nekifutnia. Részletes háttér a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Átrajzolja az új törvénycsomag demokratikus jogainkat. Az egész onnan indult: lehet-e tüntetni a kormányfő háza előtt? Ebbe a kérdésbe Medgyessy Pétertől Orbán Viktorig több kormányfő kapcsán is belefutott a rendőrség, majd a bíróság. Medgyessy esetén egészen Strasbourgig mentek a tüntetők, és ott nyertek a tiltó határozat ellen, Orbán Viktornál pedig az Alkotmánybíróságig jutottak – és ott elbuktak. A döntés értelmében előírták, hogy törvényben kell rendezni azt a kérdést, meddig tart a tüntetéshez való demokratikus alapjog, ha egy másik szabadságfaktorral találkozik: az otthon háboríthatatlanságával, amely a politikusokat is megilleti. Lett tehát alaptörvénymódosítás és új önkormányzati törvény, amelynek értelmében számos eddig jogtalan tiltás októbertől törvényessé válik, viszont olyan érdekes helyzetek jönnek létre, hogy Orbán Viktort – miniszterelnökként – ezután is ki lehet fütyülni, Gyurcsánynál azonban nem árt az óvatosság, mert akár még börtönbe is zárhatnak ezért.

A Heti Válasz furcsa időutazásra hívja olvasóit; megnéztük, milyen lehetőségei lettek volna a Fidesznek az utcai politizálásra, ha 2006-ban a most októberben hatályba lépő új törvény már érvényben lett volna. Nem sok minden...

