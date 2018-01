Ajvé! Fidesz-barát amerikai ékszermágnás jöhet nagykövetnek Budapestre

„Baráti” amerikai nagykövet érkezhet Budapestre – írja a Magyar Idők értesülései alapján a Zoom.hu. A szerkesztők talán nem is tudták, hogy címadásukkal mennyire eltalálták a lényeget – már ha a kormánypárti napilap értesülései helytállóak, és nem valamiféle vágyvezérelt gondolkodásról, netán lobbizásról van szó.

Utóbbira volt már példa: a Magyar Hírlap például 2009-ben, érezhető rokonszenvvel azt fejtegette, hogy Barack Obama Robert J. Haris amerikai üzletembert küldi Budapestre – ehhez képest az amerikai külügy, majd az a tény cáfolta az értesülést, hogy Ferihegyen végül Eleni Tsakopoulos Kounalakis szállt le a Washingtonból érkező repülőről.

Most a Magyar Idők kormányzati forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a Colleen Bell 2017. januári távozása óta betöltetlen posztot David Cornstein foglalja majd el. Az illetőről annyit közölnek, hogy jó republikánus kapcsolatokkal rendelkezik – pedig emberünk nacionáléja ennél jóval több érdekességet tartogat.

Egyrészt közeli kapcsolatban áll a magyar származású, a Fidesz mellett rendre kiálló George Patakival, New York állam egykori kormányzójával, a Republikánus Párt volt elnökjelölt-jelöltjével. 2004-ben például utóbbi kezdeményezésére lett az állam olimpiai bizottságának elnöke, s e minőségében igyekezett (mint utóbb kiderült: London ellenében sikertelenül) egyengetni a 2012-es játékok elnyeréséhez vezető utat.

Emellett szoros viszonyt ápolt Pataki egykori kampányfőnökével, a néhai Arthur Finkelsteinnel. A tavalyi haláláig a Fidesz tanácsadójaként is működő politikai guru Cornstein korteskedését is segítette, amikor 2002-ben New York Állami Számvevőszékének vezetésére pályázott. Végül visszalépett, Rudy Giuilani New York-i polgármester viszont (akinek 1997-es kampányát némi aprópénzzel, hétezer dollárral támogatta) kinevezte a városi lóverseny-fogadási vállalat vezetőjének.

David Cornstein menyével és fiával Fotó: AFP/Slaven Vlasic

A dúsgazdag üzletember vagyonát emellett egy sor más vállalkozás érdekeltjeként szerezte, melyek közül is kiemelkedik az ékszeripar: e minőségében több prosperáló cég vezetőjeként vagy tulajdonosaként is megtaláljuk a nevét. A politikával régóta kacérkodik, és ismeretsége Donald Trumppal is több évre nyúlik vissza. Egy 2004-es kimutatás szerint a jelenlegi elnök még üzletemberként ezer dollárt adományozott Cornstein főszámvevői kampányára – amit utóbbi tavaly centre visszaadott: 2016-ban pontosan ugyanekkora összeget fizetett be a republikánus jelölt támogatására.

Emberünk ezen kívül a kilencvenes években New York-i polgármester, illetve kormányzó is szeretett volna lenni, de a republikánusok végül nem őt indították. A jelek szerint most, 78 évesen be kell érnie a nagykövetséggel. Életkora mondjuk nem éppen mellette szólna, de ha a mostani egyházfő 81 évesen pápa lehet, akkor egy fitt hetvenpluszosnak egy sima külképviselet-vezetés – pláne egy Amerika számára nem különösebben fontos országban – meg sem kottyan.)

Ami a társadalmi szerepvállalását illeti, Cornstein a zsidó közélet jeles alakjaként több izraelita szervezet vezető testületében foglal helyet. Emellett sokatmondó életrajzi adalék, hogy 2001-ben fiát, Marc Barry Cornsteint Arthur Schneier rabbi eskette. Az ausztriai eredetű zsidó vezető több mint fél évszázada a New York-i Park East zsinagóga élén áll, és Orbán Viktor az utóbbi években rendre szerét ejti, hogy találkozzon vele, utóbbi pedig mindig szívélyes szavakkal beszél a magyar kormányról. Nyitottságára jellemző, hogy Ferenc pápa 2015-ben a vallások közti párbeszéd előmozdításáért pápai lovagi címet adományozott neki.

Ezért a Magyar Idők híradásának fényében azt is megkockáztatjuk, hogy talán a magyar kabinet sem ült tétlenül, amikor Washingtonban budapesti nagykövetet kerestek. Nincs is ezzel semmi baj; hiszen annak, hogy egy szerencsejátékban megüssük a főnyereményt, van egy alapfeltétele. Például és mindenekelőtt, ahogy az örökérvényű zsidó vicc is figyelmeztet, be kell ruházni egy lottószelvénybe.