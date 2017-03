A fővárost 20 éven keresztül vezető polgármester interjút adott a HVG-nek. Korábban már sikerült elképesztenie a közvéleményt, most rátett erre. Nem egy lapáttal.

A kérdés az, hogy egy büntetőüggyel kapcsolatban van-e egyáltalán értelme interjút készíteni? Ki az az őrült, aki igazat mond egy ilyen helyzetben, ha vaj van a füle mögött? Vagyis az ilyenfajta beszélgetések jó eséllyel nagyon hasonlítanak, ha valaki végig ártatlanságot hazudik, és akkor, ha ártatlan és igazat mond. (Talán az első esetben nehezebb tartani az arányokat.)

A HVG által közölt interjú hangulata kínosan ismerős, az SZDSZ–MSZP viszály alapozza meg. Demszky azt mondja az OLAF-dokumentumról: „ahogy én látom, ez a jelentés nem is az SZDSZ érintettségéről szól.” Majd megnevezi, kiről: „Akkori koalíciós partnerünkről, az MSZP-ről.”

Szalai Anna újságírói kérdésére – tudott-e Medgyessy Péter Alstommal kötött tanácsadói szerződéséről – azt feleli: „Tavaly nyáron hallottam róla először. Csodálkoztam is, hogy lobbizás címén nem keresett meg annak idején.”

„Kellett volna? Egyeztettek valamikor is a metróberuházásról?” – kérdezi erre az újságíró. Ez a kérdés a bíróságon is elhangozhat majd, tehát előre borítékolható Demszky válasza: „Nem, soha. A feltételezést is visszautasítom.”

A volt főpolgármester azt állítja, hogy a Puch László egykori MSZP-pénztárnokhoz köthető Média Magnet szerződésről sem tudott: „Rákérdezhet valamennyi szerződésre, mindre ugyanaz a válaszom: nem volt közöm hozzájuk. Életveszélyes lett volna.”

Az interjú legjobb része Demszky „Nem-tudok-semmiről” Gáborral csak ezután jön:

„Puchot személyesen nem is ismerem.”