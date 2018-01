Államtitkári beismerés: a Fidesz a Jobbiktól lopja az ötleteit

Válasz.hu / 2018.01.29., hétfő 18:15 /

Rejtélyes hangfelvételt tett közzé Sneider Tamás, a Jobbik alelnöke. A felvételen minden bizonnyal Tállai András NGM-államtitkár és NAV-elnök beszél arról, hogy a kormány az ellenzéki párt ötleteit veszi át, hogy így fogyjon a Jobbik körül a levegő. Az alig 1 perces hanganyagon ez hallható:

„Hát nincsenek könnyű helyzetben az ellenzéki pártok. Nem azért, hogy én sajnálom őket, csak hogy ha most belekezdtem ilyen nagypolitikai fejtegetésbe, akkor egy mondattal hagy térjek ki. Beszéljünk a Jobbikról. Hát megállt a, megállt a szárnyalás. Ennyi volt. Persze a Fidesz is rájátszik, hiszen azokat a témákat, amelyeket a Jobbik mondott, hozzá kell tenni, hogy a témaválasztás és a problémafelvetés valóságos volt, azt gondolom, a választások előtt. Azért valljuk be őszintén, hogy azért odafigyelünk, hogy mit mond a Jobbik, és hát próbáljuk azt megcsinálni a Parlamentben. Ilyen egyszerű. Így aztán fogy a levegő, meg fogy a téma.”

Sneider az Indexnek azt mondta, nem tudják, mikori a felvétel – ahogy azt sem, hogy Tállai nem a 2014-es választásról beszél-e –, de szerintük az elmúlt két hónapban, egy fideszes belső eligazításon készülhetett. Nincs bizonyítékuk a felvétel eredetiségére sem, maga Tállai pedig még nem reagált az ügyre.

Frissítés: ha Tállai András nem is, a Fidesz reagált, azt írták, hogy „ez nem más, mint a reménytelen helyzetben lévő Jobbik és a Simicska média nevetséges akciója”.