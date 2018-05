Arab belháború Magyarországon – per alatt a teljes Pharaon-vagyon

Laith Pharaon, Ghaith Pharaon és Ammar M. A. Abu Namous

Tavaly meghalt az FBI által körözött, kis híján magyarrá avanzsált szaúdi olajmilliárdos, Ghaith Pharaon. Itteni kastélyai, palotái ma is egy jordán ügyvéd (értsd: stróman) nevén vannak, aki azonban, úgy tűnik, nem az örökösök, hanem mások kottájából játszik. Nemrég az összes Pharaon-ingatlan tulajdoni lapjára perfeljegyzés került.

Ghaith Pharaon tavaly januári halála után sok kérdés – talán egy életre – megválaszolatlan maradt. Hogyan alapíthatott például közös élelmiszerkereskedő céget a Pharaon Group és a külügyi tárca által felügyelt Magyar Nemzeti Kereskedőház? Mi volt a szándéka a szaúdi olajmágnásnak az ingatlanportfoliójába került seregélyesi és hőgyészi kastélyokkal? Miért vette meg Tiborcz Istvánéktól a volt Postabank-székházat? És miért vásárolt ingatlant a Cinege úton, az Orbán család budai házának tőszomszédságában? Továbbá: miért akart magyar állampolgárságot szerezni Ghaith Pharaon, és miért utasította el kérelmét Áder János köztársasági elnök? A mostani témánk szempontjából különlegesen fontos kérdés pedig így szól: a Pharaon-nevet viselő, Budapesten bejegyzett cégek hivatalos tulajdonosa miért egy jordániai ügyvéd, Ammar M. A. Abu Namous lett, s miért nem a szaúdi üzletember, illetőleg a családtagjai?

Pharaon-ingatlanok: a seregélyesi Zichy–Hadik-kastély, a hőgyészi Apponyi-kastély, a volt Postabank-székház és a Cinege úti villa (Wikipedia, Wikimedia /Civertan Grafikai Stúdió, Google Maps)

Az Alfahír portál már másfél hónapja jelezte, hogy „valami kavarás van” a volt Postabank-székház tulajdonjoga körül. Lapunk friss kutatása szerint azonban a József nádor térre néző palota mellett a Cinege úti Pharaon-ingatlan, valamint a hőgyészi és a seregélyesi kastélyok tulajdoni lapjára is perfeljegyzés került – ráadásul ugyanazzal az ügyszámmal. A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtt öt hónapja folyó eljárást három külföldi társaság (a pakisztáni Attock olajvállalatot is birtokló Pharaon Investment Group Limited Holding, valamint a Bayview International Group és a Pharaon Commercial Investment Group) indította „szerződés érvénytelensége” miatt; e cégek mögött egyértelműen a néhai Ghaith Pharaon családja áll (közülük az egyik fiú, a motorcsónak-versenyzőként is befutott Laith Pharaon örvend nemzetközi ismertségnek). Az alperes pedig, mint írtuk, a magyarországi érdekeltségeket jegyző jordán ügyvéd.

Perfeljegyzések a Pharaon-ingatlanok tulajdoni lapjain

Összegezve tehát: az itteni Pharaon-kastélyok és -paloták hivatalos tulajdonosa jelenleg nem a család, hanem mások (vagy a saját) kottájából játszik. Ammar M. A. Abu Namous és az örökösök összekülönbözését bizonyítja, hogy a jordán ügyvéd a családfő halála után azonnal kikerült a részben Pharaonék által ellenőrzött Bank of Jordan vezető testületéből, majd az ammani tőzsdén jegyzett Jordan Decapolis Properties ingatlanvállalat igazgatóságából is.

Miért szakított egymással a Pharaon család és Namous? Mi lenne a szándéka az ügyvédnek a magyarországi kastélyokkal, palotákkal? Tovább akarja-e adni a jordán stróman az ingatlanok tulajdonjogát egy harmadik szereplőnek? Ha a Fővárosi Törvényszéken folyó per nyilvános lenne, választ kaphatnánk ezekre a kérdésekre is. Csakhogy – miként már az Alfahír is utalt rá – a bíróság a tárgyalást (az alperes kérésére, a felperes beleegyezésével) időközben zárttá nyilvánította. Üzleti titokra hivatkozva.