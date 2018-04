Az eddigi legjobb kifogás, miért távozik valaki a kormányból

Fazekas Sándorról az átlagszavazó nem sok emléket ápol azon kívül, hogy nagyon szeret négylábú állatok közelében fényképezkedni és nagyon nem szeretné, ha négynél több lábú állatokat kéne ennie. De most végre van valami, amiben ki tudott emelkedni a miniszterek amúgy erős mezőnyéből. Mármint a távozó miniszterekéből, akik a lehető legabszurdabb és legszórakoztatóbb kifogásokkal próbálják megmagyarázni, miért nem lesznek tagjai a negyedik Orbán-kormánynak.

Az első föllépő, Lázár János ugye éveken át azzal haknizott, hogy tulajdonképpen mennyire elege van az országos politikából, s hogy ehhez képest Hódmezővásárhely fejlesztése mennyire nemes és emberléptékű kihívás. Most, hogy Orbán Viktor tényleg nem akarta tovább a kormányában látni, jól megsértődött és önérzetesen jelentette be, hogy a visszavonulás természetesen az ő döntése. Aztán jött Balog Zoltán, aki viszont a jelek szerint maradhatott volna, ha Orbán enged a kérésének és kicsit leereszti a beláthatatlanra fújt megaminisztériumot. A miniszterelnök azonban nem volt erre hajlandó, Balog megy, méghozzá azzal a parádés indoklással, hogy a Fidesz alapítványánál teremtse meg az „Európában folytatott küzdelem szellemi jogi hátterét”. Amiből szinte úgy tűnik, mintha Balog most a bársonyszékből távozva megkapja a Polgári Magyarország Alapítvány vezetését. Amit azonban nem kaphat meg, lévén eddig is ő volt az alapítvány vezetője, a kuratórium elnöke. Azaz nem kapott semmit, se plusz posztot, se plusz feladatot, persze az annyira áhított államfői poszt még beeshet négy év múlva.

De mindkettőjüket felülmúlja Fazekas Sándor magyarázata, hogy ő miért nem lesz tagja a következő kormánynak. Először is persze hangsúlyozza, hogy ő nem vállalta, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy állítólag miért nem. Azért, mert a jövőben a Fidesz frakció munkáját akarja erősíteni.

Persze vannak a világban olyan helyek, ahol a frakció az intellektuális pezsgés helyszíne, ahol remek elképzelések szökkennek szárba, parázs viták zajlanak. Aztán vannak olyan országok is, ahol olyan szűk a kormánytöbbség, hogy a frakció azért fontos, mert vaskézzel kell egyben tartani minden egyes szavazásnál. A Fidesz képviselőcsoportja a magyar Országgyűlésben nem ilyen. Egy hatalmas, gondolatok nélküli szavazógép, amelynek egyetlen feladata, hogy a kormányból érkező utasításokat végrehajtsa. És ehhez a nemes feladathoz pont kétszer annyi képviselő áll a rendelkezésére, mint az ellenzéknek. Menne ez Fazekas nélkül is.