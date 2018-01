Az életéért küzd a Momentum – ez lett a magyar politika üstököséből

Sztankóczy András / 2018.01.18., csütörtök 08:00 /

A Momentum egy éve azzal a reménnyel robbant be a politikába, hogy az egész rendszert leváltják. Most azért küzdenek, hogy az első évük ne legyen egyben az utolsó is. A friss Heti Válasz annak jár utána, vajon a rendszer ilyen, vagy lehetett volna másképp is?

