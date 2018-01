Az ellenzék utolsó reménye: „Visszatetszést szül, hogy Gyurcsány is támogat”

Korábban nem volt politikus, most mégis elindul Hódmezővásárhelyen az időközi polgármester-választáson. Közgazdász, villamosmérnök és történész, mindemellett hétgyermekes családapa és a helyi katolikus egyházközség világi elnöke. Önmagát jobboldali érzelműnek és kiábrándult Fidesz-szavazónak vallja. A kormányzati sajtóban viszont rendre hazudozóként, „árpádsávos-szocialista” jelöltként tűnik föl. Az összellenzéki támogatásról, munkaviszonyának megszűnéséről és a lehetséges kimenetelekről is megkérdeztük Márki-Zay Pétert.

Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter

– Mi a gond Hódmezővásárhelyen? Óvoda épül, iskolát újítanak fel, a Modern Városok Program keretében pedig forintmilliárdok érkeznek a városba.

– Valóban óriási pénzeket hoznak ide, és ez nagyon jó. A probléma nem ezzel van. Az egyik a pénzek elköltésének hatékonysága. Úgy gondolom, kétszer annyit ki lehet hozni ezekből az összegekből, mint most. Például Lázár János maga kritizálta, hogy a Szeged-Hódmezővásárhely között épülő tram-train túlárazott. Ehhez képest a projekt teljes gőzzel megy előre. Arról nem beszélve, hogy ezeknek a beruházásoknak önköltsége és fenntartási költsége is van, melyek az adófizetőket terhelik. Hódmezővásárhelyen 2017-ben jelentősen megemelték az építményadót. Emellett igaz, hogy rengeteg pénz áramlik ide, de nincs munkahely. Nem látom, hogy jönnének a nagyvállalatok, sok vállalkozó nem Hódmezővásárhelyre jegyezteti be a cégét, nem ide hozza a telephelyét, mert magas az adó. A harmadik a megfélemlítés. Az emberek nem mernek nyilvánosan kiállni, sokan még egy Facebook-bejegyzésemet sem merik lájkolni.

– Nemrég ezt azzal tetézte, hogy elmondta: utcájában térfigyelő kamerákat helyeztek el, állítása szerint az ön vegzálására. Van erre bizonyítéka?

– Lehet puszta véletlen is, hogy pont aznap szerelték fel őket, amikor bejelentettem az indulásomat. A közbeszerzési értesítőben nem szerepel ugyan ez a sarok, de a szöveget biztosan lehet szabadabban értelmezni. A vállalkozó a pályázatban szereplő három helyett négy oszlopra szerelt kamerákat, van ilyen. Még az is megeshet, hogy bűnmegelőzés szempontjából valóban fontosak a kamerák ebben a csendes, rövid utcában. Az viszont tény, hogy nemrég egy barátom nem mert behajtani az utcánkba és leparkolni a házunk előtt.

– Hogyan jött az indulás? Megkeresték pártok, vagy önként jelentkezett?

– Már 7-8 éve minden választásnál felkértek a barátaim, ismerőseim. Eddig mindig elutasítottam a felkérést, mert nem láttam értelmét. Most a demokráciát érzem veszélyben, ezért mondtam igent. A pártokkal szemben pedig az a kikötésem volt, hogy ha indulnék is, csakis függetlenként. Úgy, hogy nem indítanak ellenem jelöltet. Most a Jobbik és az MSZP képviselői már úgy kerestek meg, hogy biztosítják ezeket a feltételeket.

– Így lett a csalódott fideszesből a kormánypárti sajtóban „árpádsávos-szocialista jelölt”?

– Valamiért nehezen megy át egyes médiumokban, amit mindig igyekszem elmondani: hogy a rendszerváltás óta minden választáson jobboldali, keresztény pártokra szavaztam. Az egyetlen párt, amely mellett kampányoltam, a Fidesz volt 2002-ben. Úgy gondolom, az értékrendem nem változott, így azt, amit a korábbi kormányok működésében elítéltem, nem hagyhatom szó nélkül a mostaniéban sem. Én katolikusként, hitbéli és lelkiismereti alapon kérem számon a kormányon a korrupciót és a megfélemlítést. És éppen ebbéli meggyőződésem miatt sem tudok már rájuk szavazni.

– A Jobbik és az MSZP tehát támogatja önt.

– Indulásom feltétele volt, hogy független jelölt lehessek. Ahogy mondtam, ehhez az kell, hogy legalább két párt támogasson. Vásárhelyen pedig a Fidesz mellett az MSZP és a Jobbik bír jelentősebb támogatottsággal. Bármilyen elvi érzéseim vannak is velük országos szinten, itt, helyben meggyőződtem róla, hogy képviselőik jó emberek, és elkötelezetten küzdenek a közösség érdekéért.

– És mi a helyzet a többiekkel? Még az LMP és a DK is beállt ön mögé. Nem kelt visszatetszést sokakban, hogy Gyurcsány Ferenc is támogatja önt?

– De. Óriási visszatetszést kelt. Én minden pártnak azt mondtam, hogy ne támogasson, csak ne indítson másik jelöltet. Ők viszont azt mondták, két lehetőség van: vagy támogatnak, vagy indítanak ellenem valakit. Márpedig Vásárhelyen csak akkor van esély, ha összefog az, akinek elege van a korrupcióból és a megfélemlítésből.

– Hogyan támogatja a helyi ellenzék?

– Elsősorban technikai segítséget kapok. Korábban nem voltam politikus, így azt sem tudtam, milyen határidők vannak, hol kell regisztrálni magam mint jelölt, hol kell felvenni az aláírásgyűjtő lapokat, milyen szabályok vonatkoznak a kampányolásra, milyen helyszínt lehet használni. Pénzbeli támogatást viszont nem fogadok el tőlük. Korábbi munkahelyemről kaptam végkielégítést, így önerőből és magánemberek adományaiból finanszírozom a kampányt.

– Miért szűnt meg a munkaviszonya? A nyilatkozataiban arra enged következtetni, hogy a politikai szerepvállalása miatt.

– Ezt is rengetegszer elmondtam már, Kálmán Olga műsorában élőben is, egyes sajtóorgánumok azonban rendre eltorzítják. Nem tudom, volt-e összefüggés a kettő között. Az egyik oldalon valóban létezett stíluskülönbség köztem és a főnököm között, másrészt a döntést nem előzte meg írásos vagy szóbeli figyelmeztetés, vita. Sőt, pár nappal a felmondás előtt még kritikusan fontos feladatokat kaptam egyhetes határidővel. Az utódlásom sem volt biztosított. Bár a főnököm költségvetési okokra hivatkozott, nem olyannak ismertem meg, aki egy hétgyermekes családapát utcára tenne egy héttel karácsony előtt, két nappal a döntésem után.

– Nem tart tőle, hogy itt is megismétlődik, ami Solymáron történt, ahol nemrég az időközi önkormányzati választáson az összellenzéki jelölt még csak megszorongatni sem tudta a kormánypárti indulót?

– Egyrészt szerintem a solymári választás nem volt rossz. Sem az ellenzéket, sem a kiábrándult fideszeseket nem tántorította el a helyzet, sőt lényegesen nőtt azok száma, akik kifejezték elégedetlenségüket a rendszerrel szemben.

– Tehát lát esélyt a győzelemre?

– Most már igen. Korábban azt nyilatkoztam, hogy már a negyvenszázalékos eredmény is elég lehet ahhoz, hogy a hatalom meghallja az elégedetleneket. Arról nem is beszélve, hogy vallásos meggyőződésem alapján úgy gondolom, ki kell állnom az értékeim mellett. Azóta viszont egészen meglepő reakciókkal szembesültem, és hiszek benne, hogy lehetséges a győzelem.

– Mik ezek a reakciók?

– Például az a rengeteg ember, akik elmondják, hogy eddig jobb híján a Fideszre szavaztak, de most támogatni fognak. Nemcsak a családom, hanem a barátaim, keresztény, katolikus hittársaim is mind ilyenek, és rajtuk kívül még sokan mások.

– Mi történik, ha megválasztják? A közgyűlésben többségben vannak a fideszes képviselők.

– Valóban, ezért roppant kellemetlen helyzetbe kerülhetek, ha ellenségnek tekintenek. De sokukat ismerem, és ők is engem. Meggyőződésem, hogy a közgyűlés többsége jóindulatú ember, és együtt lehet működni velük. Lehet, hogy bebizonyítják, nem így van, de ez már az ő dolguk. Én optimista vagyok.

– Most politikai pályára lépett. Mi lesz, ha mégsem sikerül győznie?

– Amíg ez a kormány hatalmon van, nem is tehetek mást. Sokan mondják, készüljek fel arra, hogy a környéken nem fogok állást kapni. Ha itt akarok lenni, amikor felnőnek a gyerekeim, akkor nincs más lehetőség, mint leváltani a jelenlegi vezetést. De az elmúlt hetekben mindemellett több állásajánlatot is kaptam. Rengeteg jó ember van az országban. Ezt becsüli alá a kormány.