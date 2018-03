Az ENSZ a soros: van egy kis baj az új harci plakátokkal

Helló, röfik: az ország polgárait mégis egy rakás, a végletekig hergelendő agresszív kismalacnak tekintik.

A hódmezővásárhelyi bukta után az volt a mondás, hogy a Fidesz lejjebb tekeri az eszement sorosozást, és a kudarcból okulva végre nem egy rakás, a végletekig hergelendő agresszív kismalacnak fogja tekinteni az ország polgárait. Hétfőn a magunk részéről ennek jegyében azon örömködtünk, hogy a választási vereséget elismerő, a győztesnek gratuláló közleménye milyen üdítő módon csempészte vissza a normalitást a párt kommunikációjába.

Huszonnégy órának sem kellett eltelnie ahhoz, hogy írásunk minden egyes betűje érvényét veszítse.

Miközben a vereség okozta váratlan őszinteségi rohamukban immár fideszes vezérszurkolók – Bayer Zsolttól Bencsik Andrásig – is elkottyantották, hogy az agyukra megy az elemi sorosozás és migránsozás, a Karácsony Gergelynek szóló keddi közleményben, majd Németh Szilárd parlamenti ámokfutásában ismét előkerült a szokásos bullshit.

Sőt a kormány emelte a tétet: legújabb kampányhirdetése immár nem az agg milliárdost, hanem a világ országait tömörítő nemzetközi szervezetet célozza meg. „Az ENSZ azt akarja, hogy folyamatosan fogadjunk be migránsokat. Magyarország dönt, nem az ENSZ!” – olvassuk a csütörtökön nyilvánosságra hozott plakátokon.

Forrás: Facebook / Magyarország Kormánya

Ám ahogy korábbi írásunkban már tételesen kifejtettük, a legújabb keletű fenekedésnek még annyi alapja sincs, mint a Soros elleni (tartalmában egyébként eredendően részben indokolt) fellépésnek. Vegyük sorjában.

– Régóta tudható, hogy készülőben van az ENSZ iránymutatása a migrációval, illetve a menekültkérdéssel kapcsolatban. A jelenség világméretű kezelésének szükségességét 2016 szeptemberében az úgynevezett New York-i nyilatkozat szögezte le, s a megállapodás létrejöttének 2018-at jelölte meg. A két dokumentum nyers változata nemrég látott napvilágot.

– Az ügyben a kormány kettős játékot űz. Míg idehaza eszközökben nem válogatva fűti a migránsellenességet, diplomatái jóval árnyaltabban nyilatkoznak. Először is: a mostani tervezetekről szóló 2016-os New York-i nyilatkozatot gond nélkül aláírták – pedig abban már szerepelnek a ma kifogásolt dokumentum alapelvei. És köztük bizony nem egy a migráció gazdasági, társadalmi előnyeit, a befogadás szükségességét hangsúlyozza, sőt elítéli az idegenellenességet, a bevándorlók és menekültek démonizálását.

– Másrészt hazánk állandó ENSZ-képviselete már eddig is megfogalmazta – ráadásul igen konstruktív módon – észrevételeit a migrációs tervezetről. A javaslatcsomag például leszögezi: Magyarország általánosságban az EU álláspontjához csatlakozik, emellett kiemel néhány témakört, amelyben változtatásokat, kiegészítéseket szorgalmaz. Amellett, hogy a dokumentum már eleve tartalmazta az országok jogát bevándorlási politikájuk meghatározásához, ezt a kitételt hangsúlyosabbá tenné. Indítványozza továbbá, hogy a migrációban a szöveg ne csak lehetőséget, hanem gazdasági, kulturális kihívást is lásson, s a menekültek jogai mellett a kötelességeikről is essen elegendő szó.

– A nulladik változat a fenti kitételeket egytől egyig tartalmazza. Mi több, az Orbán-kormány olyan szívügyei is szerepelnek benne, mint a helyben segítés, a migráció megelőzése és a határok védelme.

– Fontos hangsúlyozni, hogy két egyezményről van szó: az egyik a menekültkérdésről, a másik a migrációról szól. Különös, de a kormány az előbbiről egy vak hangot sem szól; a Fidesz kommunikátorai vélhetően tudatosan mossák össze a kettőt.

– Pedig a migrációba beletartoznak a külföldön dolgozó magyarok is, akik tavaly három százalékkal járultak hozzá a hazai GDP-hez – árnyalva azt a képet, hogy a jelenségről kizárólag mint „veszélyes” és „megállítandó” folyamatról érdemes-e beszélni.

– Főleg, hogy a most kipellengérezett egyezményben a következő alapelvek körvonalazódnak: mivel a migrációt nem lehet meggátolni, jobban járunk, ha megpróbáljuk szabályozni, és kiaknázzuk az előnyeit. Már csak azért is, mert a világon 258 millió migránsnak tekinthető ember jövedelmének 85 százalékát a befogadó országban költi el, s 600 milliárd dollárnyi pénzt utal szülőhazájába, ezzel élénkítve mindkét állam gazdaságát.

– A dokumentum szerint a nemzetközi közösség más tagjaira is szét kell teríteni azon országok terheit, amelyek leginkább ki vannak téve a népvándorlásnak. És ha azt vesszük, hogy a menekültek 80 százalékát a déli földteke fogadja be – tavaly például csak Ugandába háromszor annyian érkeztek, mint Európába a Földközi-tengeren –, akkor bőven tér nyílik a szolidaritásnak.

És még hosszan lehetne sorolni a tervezet megállapításait, de nem érdemes: mivel az ENSZ-nek nincs jogalkotó szerepe, a mindössze általános alapelveket kimondó egyezmények semmire sem kényszeríthetik a tagállamokat. Amint láttuk, belpolitikai hasznosításra viszont kiválóan alkalmasak.

Ennek egyértelmű beismerése a Szijjártó Péter korábbi és Lázár János mai nyilatkozata közti különbség.

„Utasítást kaptam a kormánytól, hogy február 5-én, amikor megjelenik a csomag első tervezete, vizsgáljam meg azt, és ha az olyan migrációpárti lesz, mint az alapjául szolgáló deklaráció és ENSZ-főtitkári nyilatkozat, indítsam el az ország kilépését a tárgyalásokból” – mondta ugyanis nagy harciasan január 31-én a külügyminiszter.

„A kormány úgy döntött, hogy továbbra is részt vesz az ENSZ migrációs javaslatcsomagjáról szóló tárgyalássorozaton, és a fenntartásaikat egy 12 pontos, a migrációt ellenző dokumentum formájában fogják benyújtani” – jelentette ki viszont ma a kancelláriaminiszter.