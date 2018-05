Az EU után Amerikát is elárasztjuk bűnözőkkel?

Öt éve magyar vízumokat adhattak el kormánycsókosok Moszkvában, bűnözőket szabadítva az EU-ra. Most az amerikaiaknak lett elegük a hozzájuk magyar útlevéllel beszökőkből.

Kiss Szilárdra emlékszünk még, ugye? Mészáros Lőrinc és Tarsoly Csaba kereskedelmi partnere, a „keleti nyitás” kulcsfigurája, Orbán Viktor által kinevezett magyar diplomata, akinek közreműködésével a 2010-es évek elején a moszkvai konzulátuson tömegesen, személyes elbeszélgetés és érdemi ellenőrzés nélkül, ezerszámra adták ki az üzleti vízumokat olyan személyeknek, akik aztán jellemzően nem is Magyarországon léptek uniós területre. Prostik és maffiózók vásárolták szép számmal a privatizált magyar vízumot, ami néhány EU-tagországnak is csípni kezdte aztán a szemét.

Hasonló a helyzet most is, csak ezúttal a mindig bizonytalankodó EU helyett az amerikaiaknak lett elegük abból, hogy magyar útlevéllel igyekeznek bejutni hozzájuk olyanok, akiknek csak komoly vízumellenőrzés után léphetnének Amerika földjére – azaz jó eséllyel sehogy, mert nem engednék be őket.

„A legnyilvánvalóbb kockázat az, hogy olyan emberek jönnek az Egyesült Államokba, akik valamilyen okból szükségesnek tartják, hogy elrejtsék a valódi személyazonosságukat” – mondta a Washington Postnak Stewart Baker, az amerikai belbiztonsági minisztérium korábbi magas rangú tisztviselője, aki az európai és közel-keleti fenyegetésekért felelt a minisztériumban.

„A leggyakoribb ok, hogy ezt drogcsempészet, szervezett bűnözés vagy illegális bevándorlás miatt csinálják” – közölte Baker. Hozzátette: „A legaggasztóbb ok az lenne, ha olyan jól szervezett terrorista csoportok szereznének ilyen papírokat, mint az ISIS vagy az al-Kaida. Vagy ha esetleg orosz kémek, akiket mi utasítottunk el az országból, de ők aztán elrepülnek Ukrajnába, vesznek ott egy magyar útlevelet, majd visszajönnek az Egyesült Államokba.”

Ha a magyar kormány nem tesz valamit, elképzelhető, hogy vége lesz a vízummentességünknek az Egyesült Államokban.

A teljes cikket, amely a Washington Post és a Direkt36 együttműködésének eredménye, magyarul utóbbi oldalára kattintva olvashatják.