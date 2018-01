Az megvan, amikor Orbán Viktor az iszlám katonákat élteti?

Levelet kaptam, lejf, egyenesen a Fidesz központból. Íme:

„Tisztelt Honfitársam!

Azért írok önnek, mert a napokban nyilvánosságra kerültek eddig ismeretlen felvételek Vona Gáborról. Ezeken a Jobbik elnöke Allahot dicsőíti, és azt mondja, hogy az iszlám az emberiség utolsó reménye.

A megdöbbentő felvételek az alábbi két linken találhatóak:

http://mandiner.hu/cikk/20180126_video_vona_gabor_iszlam_fenysugar

http://mandiner.hu/cikk/20180128_szurkefarkas_vona_skandalja_a_muszlim_kozonseg_vona_eloadasa_utan

Ezek a gondolatok veszélyesek: Vona megtagadja keresztény kultúránkat és ha tehetné, beengedné a bevándorlókat. Végrehajtaná a Soros-tervet és Soros Györggyel együtt lebontaná a határzárat.

Ne felejtsük el ezt, emlékezzünk erre, amikor majd szavazunk!

Tisztelettel:

Hidvéghi Balázs

Fidesz”

De amúgy is nagy online mozgásokat mutat a kormánypárt: legújabb plakátjukat ma mutatták be (óvoda, komolyan), amit ezekben a pillanatokban is vált vállnak vetve osztanak meg a fideszes képviselők a Facebookon.

Igazságtalanság lenne ugyanakkor, ha ezekben a vészterhes magyar időkben kizárólag a Jobbik elnökére koncentrálnák. Éppen ezért álljanak itt Orbán Viktor iszlámról mondott szavai, amelyekkel a magyar miniszterelnök 2015 nyarán, a migránsválság begyűrűzésekor köszöntötte egyiptomi kollégáját:

„Magyarország az iszlámot az emberiség egyik nagy szellemi és lelki alkotásának tekinti, amely sok százmillió embert segít hozzá, hogy az emberi élet létezésének magasabb értelméhez eljuthasson. Ezért mi az iszlámról is a tisztelet hangján beszélünk.

És végül: mi egyáltalán nem ódzkodunk az olyan emberektől, akik katonaemberek, mert jól emlékszünk a magyar történelem számos fordulatára és eseményére, amikor szükség volt arra, hogy a magunkfajta civilek helyett – most a nyápic szót itt nem használom, de – keménykezű, világos, fegyelmezett katonaemberek vegyék át az államélet irányítását.”

Úgyhogy most kénytelen vagyok a Fidesz kommunikácós igazgatójától lopni:

„Ezek a gondolatok veszélyesek. Ne felejtsük el ezt, emlékezzünk erre, amikor majd szavazunk!”