Bogárdi Szabó István református püspök: „A kormányra ráfér a bírálat”

„Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe; akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket.” Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének iménti idézetével kezdődött szerda este egy disputa az Újra néven nevezzük című kötetről. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és a Professzorok Batthyány Köre által kiadott mű az ország állapotát, benne a kormányzás gyakorlatát helyezi mérlegre. Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és Balog Zoltán volt humánminiszter beszélgetésében pedig magát a kiadványt értékelte a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány eseményén.

Az eseménynek azért is volt jelentősége, mert miután a sajtóban részletek jelentek meg a műből, a kötet szerzői egy visszakozással felérő közleményben szögezték le: „Szomorúan olvastuk azokat a cikkeket, amelyek Az idők jelei elnevezésű társadalmi kezdeményezés Újra néven nevezzük című kötetével kapcsolatban láttak napvilágot. A szóban forgó írások olyan színben tüntetik fel a kiadványt, mintha azt a kötet szerzői a jelenlegi kormány vagy egy konkrét politikai párt kritikájának szánták volna. Ezzel a kiadvány szerkesztői és írói nem tudnak és nem is akarnak azonosulni.” (Pedig, amint kimutattuk, a dokumentum a kormány alapvető dicsérete mellett tele van bírálattal is.)

Nem véletlen, hogy a Gér András zsinati tanácsos moderálásával zajló esemény azt a kérdést járta körül, a kötet szerzőinek mennyiben állt szándékában bírálni a kabinetet, és van-e létjogosultsága a konzervatív, jobboldali közegből érkező kritikának, például a korrupció terén. Az alábbiakban az est főbb megállapításaiból szemezgetünk.

„A kötet persze, hogy bírálja az Orbán-kormányt, miért ne bírálná?”

Bogárdi Szabó István szerint bár főként örökérvényű megállapítások vannak benne, minden ilyen dokumentum alapvetően az éppen regnáló kabinetre vonatkozik.

„De ezt az okos lány módjára, aki vitt ajándékot meg nem is, a kötetet óvatos bírálat jellemzi: mondtam is meg nem is.”

Bogárdi Szabó István úgy vélte, a választások előtt írt, de csak a voksolás után megjelentetett iratot lehet úgy is értelmezni: az alapvetően katolikus szerzők szándéka az volt, hogy a Fidesz veresége esetén elmondhassák, lám, mi megmondtuk. Ha meg a Fidesz győz, azt, hogy nincs is a szövegben olyan súlyos bírálat. „De én persze nem gondolom ezt” – állította a püspök.

„Nemcsak lehetőség a bírálat, hanem kötelesség is, ahogy a kritikus szolidaritás és az a fajta felelősségvállalás is, amit József Attila így fogalmazott meg: »Érted haragszom, nem ellened«.”

Balog Zoltán szerint a bírálat nemcsak jog, hanem kötelesség is.

„Ez az Orbán-kormány bírálata. Szerintem rá is fér.”

Bogárdi Szabó István talányosan kijelentette: örül, hogy Balog Zoltánnal a kötet kapcsán felvetett kérdésekről beszélget, és nem olyanokról, amelyeket ő mondana az Orbán-kormányról.

„Kevés olyan kormány van ma Európában és a világon, amelyiknek nem gazdasági háttérhatalom diktál – de a magyar kormány ilyen. Merthogy neki is megvan a saját gazdasági háttérhatalma, amely lehetővé teszi, hogy a nemzetközi erőktől függetlenül működjön.”

Balog Zoltán védelmébe vette a nemzeti tőkések helyzetbe hozását, mondván, ez sokkal jobb, mint amikor korábban multinacionális vállalatok szorították sarokba a balliberális kormányokat.

„Azzal nem szüntetjük meg a korrupciót, ha megdöntjük a kormányt, és a helyébe egy olyan társaságot állítunk, amely garantáltan és sokkal inkább korrupt.”

Bogárdi Szabó István szerint mindenkinek a maga szintjén olyan közeget kell kialakítani, amely kizárja a korrupciót. Mint mondta, a kérdés nem egyszerű, hiszen – ha a legtágabban értelmezzük – a korrupció nemcsak a politikát, hanem a hétköznapi ember környezetét is átszövi, immár a történelem kezdete óta.

„Aki eddig nem imádkozott az elmúlt 25 évben a mindenkori magyar kormányért, annak nem tudok érvényes dolgot mondani, hiszen ez elsőrendű keresztyéni, gyülekezeti felelősségünk, mert a közhatalom Isten eszköze a számunkra.”

Bogárdi Szabó István a bevezetőben említett Pál apostol-idézetre rímelő alapvető kálvinista felfogást ismertette a közhatalomról.

„Akik ki akarják szorítani az egyházi közösség aktivitását a közéletből, azok a zavarosban akarnak halászni. Ha a tisztességes emberek úgy vélik, hogy a politika tisztességtelen és emiatt eltávolodnak tőle, akkor csak a tisztességtelen emberek maradnak a politikában.”

Balog Zoltán arra biztatta a politika iránt érdeklődő keresztényeket, merjenek szerepet vállalni a közéletben.

„Nem gondolom, hogy nagyobb kihívás ezzel politikusként küzdeni, mint más szakmák erkölcsi konfliktusai esetében, azonban a politikusok rossz döntéseinek komolyabb következményi vannak a teljes közösségre nézve.”

Balog Zoltán arról, hogy a politikában súlyosabb kérdés-e a korrupció.

„Úgy döntöttem, ahol én vagyok, ott nem lehet korrupció, ezért volt, hogy feljelentéseket is tettem, amikor a helyzet úgy kívánta. Négy-öt esetben ez is történt, kisebb-nagyobb sikerrel.”

Balog Zoltán szerint a korrupció helyzete hasonlít a hálapénzéhez, „ahogy ebben az összekacsintós helyzetben mind benne vagyunk, az kifejezi, mit gondolunk erről a világról.”

„A kormány környékén kőkemény vagyonosodási harcok mennek. Jó is, hogy mindez nincs lefedve nemzeti színű lobogóval.”

Bogárdi Szabó István hozzátette, azért ha adott esetben egy templomba járó politikusról dolgok derülnek ki visszásságok, annak nagyon nem örül, hiszen egy hívő közéleti személyiségtől többet vár el az ember.

„A kormány céljaival egyetértek, de a tempó lassú, a kivitelezés nehézkes. A kormány elfordult a szimbolikus üzenetektől, és pragmatikus irányba fordult.”

Bogárdi Szabó István szerint többet kellene foglalkozni a mai Európát meghatározó nagy szellemi változásokról.

„Ott a kettős állampolgárság. Kell ennél szimbolikusabb, ám gyakorlati következményekkel is járó döntés?”

Balog Zoltán szerint ameddig gyenge volt a magyar gazdaság, addig a kormány halkabban beszélt nemzeti ügyekről is. Szerinte hatalmas eredmény, hogy az ország makromutatói rendben vannak, és a jelképes ügyek közül kiemelte a szerb–magyar megbékélést.