Botka kimondta: NEM épített volna kerítést

A kerítésbontó beszédnek volt egy sokkal súlyosabb része, ami arról tanúskodik, az MSZP kormányfőjelöltje nagyjából tényleg úgy gondolkodik, ahogyan a kormánysajtó leírta.

Megy a vita arról, hogy Botka László elhíresült interjúja, amelyben a határkerítés lebontásának esélyeiről elmélkedik, lenullázta-e a szocialisták miniszterelnökjelöltjének választási esélyeit, vagy csupán ártalmatlan, racionális mondatokat forgatott ki, eredeti szövegkörnyezetükből kiragadva a kormánysajtó.

A szocialisták közleményben tiltakoztak Botka szavainak „elferdítése” miatt: „hazudik a fideszes propaganda, mivel Botka László a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva nem azt mondta, hogy győzelme esetén lebontja a déli határszakaszon a kerítést, hanem azt, hogy az EU közös határvédelmi mechanizmusának elfogadása és kiépítését követően, valamint a közel-keleti helyzet megnyugvása esetén a kerítésre már nem lesz szükség.”

A Reuters újságíróinak a szegedi polgármester valóban arról beszélt, hogy e két feltétel teljesülése esetén bontaná el a kerítést, és ez látszólag nem áll nagyon távol attól, amit maga a kormány is kezdettől fogva mondott, vagyis hogy a kerítést addig kell fenntartani, ameddig szükség van rá. Az már más kérdés, hogy mindkét feltétel – különösen az utóbbi, vagyis a közel-keleti helyzet normalizálódása – mai tudásunk szerint belátható időn belül nem teljesülhet, vagyis még ebben az esetben is tökéletesen értelmetlen volt a kerítés bontásáról – elvi jelleggel – beszélni. Az Európai Unió máig nem állított fel hatékony határvédelmi mechanizmust, és a Földközi-tengeri útvonal esetében – amire nem vonatkozik a törökökkel kötött megállapodás – semmi új receptet nem tudott kitalálni a migrációs probléma kezelésére. Idén körülbelül 60 ezer ember érkezett a tengeren át Olaszországba, a G7-csúcs idején egyetlen hét alatt 4513 migránst halásztak ki. A törököknek határvédelmi szempontból „kiszervezett” nyugat-balkáni útvonalon valamivel jobb a helyzet, de valódi, működő közös európai megoldás nem létezik, csupán egy ingatag egyezmény a törökökkel, amit az ingerlékeny, megbízhatatlan és gyakran nyugatellenes Erdogan elnök bármikor felrúghat, mint ahogy a közel-keleti béke sem látszik kitörni.

Csakhogy van itt egy sokkal fontosabb adalék, ami megmutatja, hogy Botka tulajdonképpen hogy gondolkodik a határvédelem és a migráció ügyéről. A Reuters újságíróinak adott interjú ugyanis folytatódik, bárki megnézheti, meghallgathatja az Echo TV által közzétéve, és Botka tesz egy sokkal súlyosabb kijelentést. Szó szerint idézzük:

„Ha úgy teszi fel a kérdést, hogy megépítettük-e volna a kerítést, határozottan azt mondom, hogy NEM.”

Ez meglehetősen tiszta és világos beszéd, Botka László tehát, ha 2015-ben, a nagy migrációs krízis idején Magyarország miniszterelnöke lett volna, nem épített volna kerítést.

Hogy miért, arra is választ ad a beszélgetés során: nem a kerítés mentette meg Magyarországot, Magyarországon egyetlen menekült sem akart letelepedni. Nyilván buszoztattunk volna tehát, ahogy mondjuk a horvátok és a szlovének tették – vagy tegyük, hozzá, ahogy jobb híján mi magyarok is tettük a kerítés felhúzásáig, mert a védtelen határ miatt nem is volt más lehetőség. A beszélgetés egy másik pontján az egyik riporter rámutat, amire föntebb utaltunk, hogy Botka feltételei egyelőre nem látszanak teljesülni, és fölteszi a kérdést:

„Most tehát szükség van rá?”

Botka azonban képtelen kinyögni egy igent, ezzel hárít:

„Most meg van épülve.”

Botka többször hangsúlyozza, hogy a kerítés lebontása több tízmilliárd forintba kerülne, vagyis nem elvi, inkább csak anyagi akadályát látja a határzár leszerelésének.

És ha már így tisztáztuk, mit is gondol a határkerítésről Botka László, állapítsuk meg, hogy a szocialisták kormányfőjelöltje nem érti sem a magyar társadalmat, sem a világ működését. Nem érti, hogy a migrációs válság nem átmeneti, múló krízis volt, hanem olyan mély, tektonikus átrendeződés, aminek csak az intenzitása változik időről időre, de a következő évtizedekben folyamatosan alakítani fogja Európa képét.

Nem érti azt sem, hogy a kormány politikájának legszélesebb körben – a Fidesz szavazói bázisán messze túlmutatóan – elfogadott, támogatott eleme a kerítés megépítése. A kerítés tényleges hatékonysága szinte másodlagos ahhoz képest, hogy jelképesen az irányt is kijelölte, amit Magyarország választott. A kerítés arról szól, hogy a migrációval együtt járó nagy demográfiai, kulturális és társadalmi átalakulásban Magyarország nem kíván részt venni.

Botka László nem értette meg azt sem, hogy a kormánynak ezt az intézkedését, ezt az általános, stratégiai iránykijelölését megerősítette egy népszavazás 2016 októberében, ahol 3,3 millió ember adott hozzá támogatást. Ha jogilag nem is volt kötelező az eredmény, legalább a politikai racionalitásnak azt kellene súgnia, hogy kész öngyilkosság bármelyik ellenzéki vezetőtől kerítésbontásról vagy a kerítés fölöslegességéről beszélni. Legfeljebb 1,2%-os mikropártok engedhetik meg maguknak ezt a luxust, de ha valaki ennél többre vágyik, értenie kellene, hogy ebben az ügyben gyakorlatilag nemzeti konszenzus alakult ki, és a világban semmi olyan kedvező fejlemény nem történt, ami a magyar társadalmat rákényszerítené az újragondolására.

A Fidesznek soha nem lehet sikeres kihívója olyan politikus, aki a migráció ügyében a Bitó-szalon elvárásainak akar megfelelni a világosan kinyilvánított népakarat helyett.

A baloldal számára ez különösen fogós kérdés, mert kulturális beágyazottságuk és az általuk mértékadónak tekintett nyugati ideológiai minták egyaránt megnehezítik annak kimondását, amit a szavazók többsége elvárna. A Reuters-interjú világossá tette, hogy Botka Lászlóval sem fogják átlépni a saját árnyékukat.