Buda Gardens-ügy: Lázár vérengzést rendezett a Miniszterelnökségen

A volt kancelláriaminiszter 900 milliós mutyiba tenyerelt bele.

A Miniszterelnökség Feneketlen-tó melletti óriástelkének privatizátorai 8-900 millió forintnyi sáppal számolhattak, de Lázár János belezavart a bulijukba. Még kancelláriaminiszterként behajtott tőlük félmilliárdot, kirúgta a felelősöket, majd a rendőrség is nyomozni kezdett. Ám a korrupcióellenes lendület megtört – a BRFK máig nem hallgatott ki senkit gyanúsítottként. Rekonstruáltuk az úgynevezett Buda Gardens-ügyet.



A 2014–2018-as ciklus végéhez közeledve szokatlan élménnyel gazdagodott a magyar nyilvánosság. Egy pillanatra úgy tűnt, nem vagyunk következmények nélküli ország, és a politika sem tűri, hogy néhány ingatlanspekuláns lakótelep formájú tájsebet üssön a budai Feneketlen-tó kertvárosias környezetén. Lapunk egy éve kezdett foglalkozni a témával; először arról adtunk hírt, hogy a szentimrevárosi helyi közösség civil mozgalmat indított a „túldimenzionált” terv ellen, majd kiderítettük, hogy az érintett terület nem sokkal korábban még a Miniszterelnökség, pontosabban a tárca által felügyelt Építésügyi Minőség-ellenőrző Innovációs (ÉMI) Nonprofit Kft.-t egyik legértékesebb vagyoneleme volt. A telket ráadásul az állami cég korabeli vezetője, Henn Péter és baráti köre privatizálta ki Lázár János alól, majd adta tovább másodpercek alatt a végső tulajdonos Buda Gardens Ingatlanfejlesztő Befektetési Alapnak.

Írásunk megjelenése után a kancelláriaminiszter közölte: a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal (Kehi) fogja feltáratni a történteket, s bár Hennt három hónappal korábban hivatalos indoklás nélkül menesztette az ÉMI éléről, a volt cégvezérhez köthető igazgatókat már cikkünkre hivatkozva rúgatta ki utólag a nonprofit kft.-től. A XI. kerületi képviselő-testület változtatási tilalmat rendelt el a Buda Gardens fejlesztési területére, a BRFK korrupció elleni osztálya pedig nyomozni kezdett a Feneketlen-panama miatt, de kormányzati körökből egyértelművé tették lapunknak: a parlamenti választásokig „nem érdeke senkinek, hogy a rendőrség gyanúsítottakat produkáljon”. Az elmúlt hetekben a Heti Válasz írásban érdeklődött a Kehinél, illetve a központi kommunikációt koordináló Miniszterelnöki Kabinetirodánál az ÉMI-telekprivatizációról készült jelentések állásáról és tartalmáról, de nem kaptunk választ – megtudtuk viszont, hogy a BRFK még nem hallgatott ki senkit gyanúsítottként. És hát, ugye, időközben az ÉMI-vasat ütögető Lázár János is kikerült a kabinetből.

A korábbi kormányzati felbuzdulás utáni kínos csendet tapasztalva úgy döntöttünk: háttérbeszélgetéseket folytatunk olyanokkal, akik közelről követték a Buda Gardens-sztorit – állami vagy magánoldalról –, és igyekszünk rekonstruálni a tranzakciósorozatot. Miként az ÉMI-telekbotrány stációit bemutató alábbi összeállításból kiderül, Lázár már a Heti Válasz cikkei előtt titkos „vérengzést” rendezett a Miniszterelnökségen. Forrásaink szerint ez az ügy vezetett legfőbb bizalmasa, az ÉMI-t addig közvetlenül felügyelő Sonkodi Balázs stratégiai államtitkár lemondásához (illetve tanácsadóvá fokozásához) és Henn Péter kiradírozásához a közszférából.

Több informátorunk is egyértelművé tette: az ingatlant eladó ÉMI és a Buda Gardens-csapat közé iktatott, Henn bizalmasai által fémjelzett sápszedő cég (Walnut Estate Zrt.) eredetileg 8-900 milliós közvetítői „jutalékot” nyelt volna el, de Lázár a tranzakció pénzügyi zárása előtti napokban – értesülvén a mutyiról – félmilliárdot még kiparancsolt az elkövetőkből. Arról ugyanakkor egyik informátorunk sem hallott, hogy az egykori kancelláriaminiszter bármit is tett volna a volt ÉMI-bázis visszaállamosításért, azaz az eredeti állapot helyreállításárért. Egyik forrásunk szerint Lázár azért nem vitte szélesebb nyilvánosság elé az ügyet, mert a Heti Válasz tavaly októberi cikkéig nem látott a történet mélyéig, csak abban volt biztos, hogy Henn nem felfelé tornászta az eladási árat, hanem lefelé. „Hatékonyabbnak gondolta, ha 500 milliót azonnal begyűjt az államnak, és ezzel levédi magát, mint azon agyalni a jogászaival, hogy hanyag vagy hűtlen kezelés, esetleg csalás gyanúja merülhetett fel – és beterelni a témát egy bizonytalan végkimenetelű büntetőeljárásba.”

Egy biztos: a Szentimrevárosban élők lényegében fellázadtak a Buda Gardens-terv ellen. A XI. kerületi vezetés eddig nem is merte a képviselőtestület elé vinni a volt ÉMI-területre vonatkozó új építési szabályzat elfogadását – hiszen ez egyet jelentene a változtatási tilalom feloldásával. Ráadásul van esély a további odázásra, hiszen tudomásunk szerint olyan kormányrendelet-módosítás készül, amely 2019 végéig kitolná a helyhatóságok számára kötelezően előírt építésiszabályzat-újításokat. Ha tényleg így dönt a kabinet, csak a kerületi politikusokon múlik, hogy a jövőre esedékes önkormányzati választások előtt lesz-e kapavágás a Buda Gardens-telken. Ahova az újabb elképzelések szerint már nem lakó-, hanem gigantikus irodatelep épülne – mely ötlet persze szintén népszerűtlen a szentimrevárosiak körében.

* * *

Az ÉMI-telekbotrány stációi

2014 DECEMBERE: A Miniszterelnökség, miután a nemzeti fejlesztési tárcától átveszi a XI. kerületi Diószegi útról Szentendrére költöztetett Építésügyi Minőség-ellenőrző Innovációs (ÉMI) Nonprofit Kft.-t, Henn Pétert ültette az állami társaság élére. A tulajdonosi jogokat a stratégiai ügyekért felelős államtitkár, Sonkodi Balázs gyakorolja. Henn ekkoriban – 2015 végéig – a Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) ügyvezető elnökeként is regnált.

2015: Henn Péter megpróbálja állami cégeknek eladni – sikertelenül – a Diószegi út 37. szám alatti, osztatlan közös tulajdonú telek ÉMI-re eső hányadát. Ez a teljes ingatlan 11826/18141-ed része. Ekkor még társtulajdonos a területen a mosószerekkel, szépségápolási cikkekkel kereskedő Henkel-csoport (5796/18141) és az osztrák Warimpex (519/18141).

2016 ELEJE: Az ÉMI Kft. elhatározta, hogy a „piacon” értékesíti a maga 65,19 százaléknyi telekrészét.

2016 JÚNIUSA: Bejegyzik a Walnut Estate Zrt.-t, melynek meghatározó tulajdonosa Tekse Balázs, aki – mint a cserkészszövetség volt nevelési igazgatója – Henn Péter bizalmi köréhez tartozik. A magáncég azonnal megvásárolja a Warimpextől a Diószegi-terület 2,86 százalékát, melyet aztán közel 280 millió forintos értéken szerepeltet a mérlegében. A Walnut ezzel elővásárlási jogot is szerez az ingatlan többi részére.

2016 JÚLIUSA: Az ingatlanpiacon korábban semmilyen aktivitást nem mutató Tekse Balázs (pontosabban az általa jegyzett Pro Invento Kft.) 120 millió forintért megveszi az Égszi Senior Kft. nevű mérnökcéget is, amely egy IX. kerületi irodahelyiség tulajdonosa. Forrásaink szerint Tekse ebben az ügyben is strómani küldetést teljesíthetett.

2016 ŐSZE: Az ÉMI saját honlapján és az újbudai önkormányzat egyik hirdetőtáblájára „eldugva” teszi közzé felhívását a Diószegi úti telekeladásról. A „pályázatra” két, egymással rokonítható hátterű cég jelentkezik: az Első Magyar Ingatlanfejlesztő (Emaing) és a Walnut Estate Zrt. A magasabb árat kínáló Walnut ajánlatát érvényteleníti a kiíró.

2016 DECEMBERE: Az ÉMI végül az érvénytelenített ajánlatot adó Walnuttal köt adásvételi szerződést, ráadásul az Emaing által kínált, 1,03 milliárd forintos alacsony áron, hiszen a Tekse-cégnek van elővásárlási joga, és ezzel él is. A Walnutnál egyetlen hétig parkol a telek, ezután – a Warimpextől „jött” 2,86 százalékkal együtt – továbbadják a Buda Gardens Ingatlanfejlesztő Befektetési Alapnak.

2017 MÁJUSA, JÚNIUSA: Lázár János értesül az ÉMI-telekmutyiról, és parancsba adja Henn Péternek, hogy az ügyletet ne 1,03 milliárdos, hanem 1,529 milliárdos áron zárják (ez az összeg vélhetően megegyezik a Walnut eredeti ajánlatával). Ekkor lemond államtitkári pozíciójáról az ÉMI-nél a tulajdonosi jogokat gyakorló Sonkodi Balázs, majd a kancelláriaminiszter eltávolítja az állami társaság éléről Henn Pétert. A nyilvánosság ekkor még semmit sem tud a nagy Feneketlen-bizniszről.

2017 AUGUSZTUSA: Megjelenik az első Heti Válasz-cikk a témában, melyben jeleztük: Újbudán kezdenek elszabadulni az indulatok, ugyanis a kertvárosias környezetbe három óriástömböt „ültetne” egy fejlesztőcsoport – Buda Gardens márkanéven – 350 lakással és 500 parkolóhelyes mélygarázzsal.

2017 OKTÓBERE, NOVEMBERE: Szentimrevárosi polgárok egy csoportja Hoffmann Tamás kerületi polgármesternél tiltakozik – majd online petíciót indít – a Buda Gardens-terv ellen. Megjelenik a második Heti Válasz-cikk, melyben feltártuk az ÉMI-telekprivatizáció főbb részleteit és Henn Péter szerepét. Írásunk nyomán több feljelentés születik, Lázár János vizsgálatra utasítja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, illetve további felsővezetőket távolíttat el az ÉMI-től, majd a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya hűtlen kezelés gyanúja miatt kezd nyomozni a témában. Közben az újbudai képviselő-testület változtatási tilalmat rendel el a Buda Gardens-projekt területére – legalábbis az új kerületi építési szabályzat elfogadásáig.

2018 FEBRUÁRJA, MÁRCIUSA: Riadót fújnak a korábbi online petíciót jegyző szentimrevárosi civilek, hiszen a XI. kerületi önkormányzat első félévi üléstervében szerepel a volt ÉMI-területet is magában foglaló zóna új építési szabályzatának elfogadása – ami zöld jelzést adna a Buda Gardens-fejlesztésnek. Közben a Heti Válasz jogerősen pert nyer Henn Péter ellen, aki kilenc pontban igazíttatta volna helyre az őt leleplező eredeti cikkünket.

2018 MÁJUSA: Az ekkor publikált 2017-es Walnut-mérlegből kiderül, hogy a Walnut végül 1,8 milliárdot volt kénytelen kiadni a Warimpex- és az ÉMI-telekrészekre, a tranzakciósorozat bevételi oldalán azonban így is bő 2,2 milliárd szerepelt. A tiszta, adózott nyereség pedig 279 millió forint, vagyis Henn köre ennyit azért – Lázár János utólagos beavatkozása ellenére is – tudott keresni. Ráadásul mindehhez elenyésző pénzügyi kockázatot kellett vállalnia a Walnutnak, hiszen kiadásai meghatározó részét a Buda Gardens fejlesztője állta (előleg formájában). Összegezve: ha a 2016 júniusi Warimpex–Walnut-bizniszre, vagyis a 2,86 százaléknyi telekrészért fizetett 280 millióra piaci alku eredményeként tekintünk, akkor az állam akár 6,5 milliárdot is kaphatott volna az ennél 23-szor nagyobb ÉMI-területért. Ez persze csak elmélet, hiszen a Walnut nyilván nem pusztán egy ingatlandarabkáért adott ki 280 milliót, hanem a benne „rejlő” elővásárlási jogért is. Szakértőink szerint azonban ha Henn Péter normálisan pályáztat, az az államnak négymilliárd körüli bevételt hozhatott volna, vagyis a Buda Gardens-csapat féláron jutott hozzá az exkluzív budai fejlesztési területhez. És ebből a pénzből még a Walnut is jelentős „jutalékot” szedett – ugyancsak az állam kárára.

2018 JÚNIUSA, JÚLIUSA: Az újbudai képviselő-testület mégsem veszi napirendre a volt ÉMI-területre vonatkozó új építési szabályzat elfogadását – vagyis a helyiek követelésének engedve érvényben hagyja a változtatási tilalmat. A telekprivatizációt érintő nyomozás határideje elvileg július 26., de BRFK még hosszabbíthat. Lapzártánkig senkit nem hallgattak ki gyanúsítottként.

(Nyitóképünkön Lázár János, Sonkodi Balázs és Henn Péter)