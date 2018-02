Buzik, zsidók, cigányok – döbbenetes hangfelvétel a Momentum pécsi főnökéről

Fontos, hogy soha ne az embert vagy a lapot nézzük, hanem mindig az írást. Persze ha egy felületen folyamatosan hazudoznak, név nélküli cikkekkel hergelnek egyértelmű megbízásra, az ember joggal kezeli fenntartással az ott megjelenő írásokat, ezért külön szólok, hogy

Hecker Flórián találata az Origón most tényleg tízpontos.

Nemes Balázs Fotó: Facebook

A Brüsszelben ajropéerkedő, melegházasság-párti Momentum pécsi elnökének, bizonyos Nemes Balázsnak a szövegét szúrta ki egy régi-régi, nyolc évvel ezelőtti rádióműsorban.

A minipárt helyi vezetője akkor még bősz, néppártosodás előtti jobbikosként hozta az elvárhatót.

Buzizás, zsidózás, cigányozás, ahogy a csövön kifér. Egészen döbbenetes.

Na most, ha a Momentum vezetői erről nem tudtak, akkor azért teljesen alkalmatlanok a pártoskodásra. Ha egy origós ki tud túrni ilyet, ők is megtehették volna. Ha megtették, ha tudtak erről, de így csináltak helyi vezérürüt Nemesből, akkor... Nos, akkor is alkalmatlanok a pártoskodásra.

Minthogy alkalmasságuk kérdésében a választók is ezen az állásponton vannak a közvélemény-kutatások szerint, nem oszt, nem szoroz, hogy kirúgják-e Nemest most azonnal, netán mea culpázásra késztetik, vagy nem történik semmi és minden megy tovább, mintha ez a csúnya múltja nem is lett volna neki soha.

De ha a hitelesség látszatát némiképp szeretnék fenntartani az ifjú titánok, akkor azért jobban teszik, ha kivágják az ólból a pécsi szélkakast.