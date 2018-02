De mi lesz most Lázár Jánossal?

Hogy a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás miért lett országos ügy, és mit üzen a független, de valamennyi ellenzéki párt támogatásával indult Márki-Zay Péter győzelme, azt oda-vissza, keresztül-kasul majd mindenki kielemezte már. Mi is. Igen, létezik az a bizonyos lappangó ellenfülkeforradalom, igen, megrepedt a NER atombiztosnak hitt, sorosmigráns alapokra épített kommunikációs- és politikai bunkere, igen, van remény az ellenzéki pártok számára, és igen, ehhez komoly összefogás, na, meg nem akármilyen jelölt szükséges, ami egyáltalán nem biztos, hogy Hódmezővásárhelyen kívül túl sok helyen összejön majd.

Ezek mind-mind a következő másfél hónap kérdései. A jelen pedig, ahogy a Fidesz kezeli a helyzetet. És ebből izgalmas kép rajzolódik elénk.

Hogy a teljes kormánymédia egységesen ugyanazzal a „ha nem beszélünk róla, nem is létezik a probléma” (nem) tálalta a hódmezővásárhelyi voksolást, abban semmi meglepő nincs. Egyetlen kivétel a Pesti Srácok volt, ahol legalább megtörtént valamiféle szembenézési kísérlet. De a többi felületen, legnagyobb szomorúságomra a közmédiában is, továbbra is dúl az eredeti logisztika: a Fidesz szavazói nem tudhatnak a kellemetlen, rossz hírekről, vagy ha mégis muszáj valamit megjelentetni, azt elkenve, elsúlytalanítva szabad csak megtenni.

Így a kormányzati nyilvánosság felületein Hódmezővásárhely úgy jelent meg, hogy az eredmény azonnal kapott egy kormánypárti elemzést, fő csapásvonalként pedig rátolták a kiskunhalasi, időközi önkormányzati képviselő-választás kétharmados fideszes győzelmét. (Kiskunhalas 5. számú választókerületében 28,5 százalékos részvétel mellett a Fidesz önkormányzati képviselő-jelöltje nyert egy független indulóval szemben)

A hódmezővásárhelyi helyzetértékelés legfontosabb eleme Mráz Ágoston Sámuel gyorselemzése lett. A Nézőpont Csoport vezetője tét nélküli szavazásról értekezett, szerinte helyben érdektelenek voltak a fideszes szavazók, de ez most országosan is felrázza majd őket, ráadásul ugyancsak országosan a migráció miatt a többség a Fideszt támogatja.

És a legfontosabb rész: „Érdekes, hogy Orbán Viktor kimaradt a helyi kampányból. Így elmondható, hogy helyben nem ellene szavaztak. Hat hét múlva viszont az ő miniszterelnöksége lesz a tét: vagy ő folytathatja, vagy Vona Gábor, Szél Bernadett, esetleg Karácsony Gergely lesz a kormányfő…”

Vagyis az elemző fontosnak tartotta kimenekíteni Orbán Viktort a „süllyedő vidéki hajóról”, ami Lázár Jánosnaknem túl sok jót jelent. A kancelláriaminiszternek különösen fontos volt ez a voksolás, mivel a Lázár-Tiborcz-Elios ügy sokat rombolt politikai imázsán, sőt, az utóbbi napokban már olyan hangokat is lehetett hallani, hogy végül vele vitetik el a balhét. Ehhez jött aztán a Lázár-birtokokkal körülölelt nem Lázár-kastély, majd a meglepetésszerű vereség. Hiszen ne felejtsük, hogyan is készült a voksolásra a Fidesz – erről a Heti Válasz friss számában írtunk:

„Ha az ellenzéki jelölt negyven százalék fölé ér, a mögé állt pártok legalább magyarázhatják a vereséget. Harmincöt százalékos vagy az alatti eredménynél vége a dalnak. Azt az ellenzék nem tudná értelmezni, és áprilisban országosan ismét kétharmadközeli eredményt vetít előre” – ad lapunknak becslést a hódmezővásárhelyi kampányra rálátó fideszes forrásunk.

És Lázár János vesszőfutása még csak most indul: Márki-Zay Péter tegnap este az Elios-ügyről azt mondta:

„A hódmezővásárhelyiek megérdemlik a tisztánlátást a közügyekben és a közpénzek elköltésében.”