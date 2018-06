Éberség! A Red Bull Air Race Soros György érdeke!

Egy cukros italokat gyártó multi kilóra megvette a magyar fővárost, így most 1,7 millió honfitársunk szenved a non-stop motorbőgéstől. Hát mi ez, ha nem Soros György érdeke?!

Alighogy felszálltak a repülők, menetrendszerűen egymásnak estek a közösségi oldalakon és a kommentszekciókban a Red Bull Air Race támogatói és ellenzői. A repülők berregése és az autóriasztók szirénázása százezreket zavar, a főváros közlekedése megbénult, Budán lépésben sem lehet haladni, ráadásul Budapest nemhogy fillérekért odaadja légterét a szervezőknek, de még a kormány is nagy pénzekkel támogatja a cirkuszt.

Fenti sorokat nem most írtuk, hanem két éve. A helyzet semmit sem változott: Budapest most is olyan, mintha itt játszanák újra a Dinamó-hadműveletet, percről percre.

Itt a szuverenitásharc ideje, polgártársak. Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat! Egy osztrák multi (Red Bull GmbH; vezeti: Dietrich Mateschitz, a világ 49. leggazdagabb embere) sem packázhat a magyar emberekkel! Még abban a kellemetlen esetben sem, ha a magyar emberek vezetői önként adják át neki a fővárosukat, sőt 2018 és 2020 között évi legfeljebb 6 millió euró, vagyis 2 milliárd forint közpénzt is hozzájuk vágnak.

Más szavakkal: a magyar állam sok pénzzel járul hozzá ahhoz, hogy a világ 49. leggazdagabb emberének cége hatékonyabban promózhassa termékeit. Energiaitalokat, melyeket amúgy a magyar kormány károsnak tart, és évek óta népegészségügyi termékdíjjal (ismertebb nevén: chipsadóval) sújt.

Micsoda ördögi terv ez! Csakis Soros György állhat a háttérben.