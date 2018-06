Egy Fidesz-szavazó bírálhatja-e a kormányt? Itt a válasz!

A címbe foglalt kérdésről szólt a keresztény, konzervatív értelmiségieket tömörítő szervezetek Újra néven nevezzük című, áprilisban kiadott vitairata. Balog Zoltán volt miniszter és Bogárdi Szabó István református püspök minapi disputája szerint igen, de. Részletek a csütörtöki, immár csak a Digitalstandon elérhető Heti Válaszban.

Miközben a sajtó beszámolt Bogárdi Szabó István református püspök és Balog Zoltán volt humánminiszter múlt heti disputájáról, egy szempont kimaradt a híradásokból. A konzervatív, keresztény szervezetek gondozásában áprilisban Újra néven nevezzük címmel megjelent iratról folytatott beszélgetésben a református zsinat lelkészi elnöke kijelentette: „Az okos lány módjára, aki vitt ajándékot meg nem is, a kötetet óvatos bírálat jellemzi: mondtam is meg nem is.” Mint a püspök kifejtette, a kormányzást értékelő könyvet úgy is lehet értelmezni: az alapvetően katolikus szerzők szándéka az volt, hogy a Fidesz veresége esetén elmondhassák, lám, mi figyelmeztettünk. Ha meg a Fidesz győz, azt, hogy nincs is a szövegben olyan súlyos bírálat. „De én persze nem gondolom ezt” – ismertette is meg nem is a véleményét Bogárdi Szabó István.

Akárhogyan is, a püspök szavai azon értesüléseink fényében nyerik el értelmüket, hogy a könyv eredetileg a választások előtt jelent volna meg, ám kormánykörökben annyira figyeltek az idők jeleire, hogy kieszközölték: a szokatlanul egyenes mondatokat is tartalmazó irat csak április 8-a után lásson napvilágot.

