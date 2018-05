Elképesztő adat: a 40 év alatti férfiak 70 százalékának nincs gyermeke

2022-ben a tavalyi 92 ezer helyett már csak 85 ezer gyermek jön világra, ha nem nő a termékenység. Eltűnnek ugyanis az anyák, de a legfőbb kérdés mégis az: hol vannak a férfiak? Részletes demográfiai összeállításunk a csütörtöki Heti Válaszban.

A negyven év alatti férfiak 70 százalékának nincs gyermeke – derül ki a 2016-os mikrocenzus adataiból. A statisztikai adat megdöbbentő, de csak elsőre, hiszen a 25-30 év közötti nők 71 százaléka is gyermektelen még. Ilyen körülmények között nem lesz egyszerű fordulatot elérni, márpedig Orbán Viktor miniszterelnök a következő négy évet is a demográfia ciklusának minősítette.

Összeállításunkban azt járjuk körül, mennyire nehezíti meg a kormány helyzetét az a tény, hogy ijesztő mértékben kezdtek fogyni – nem a babák, hanem az anyák. Mert ez történik, annyi pontosítással, hogy nem csak az anyai életkorban levő nők száma kezdett el fogyatkozni, hanem az apáké is. Sőt, igazán még csak az övék, mert a német nyelvterületre indulók zöme férfi szakmunkás. De érzékeny veszteséget okoz az Angliában élő magyarok magas száma is, ahol enyhe női többlet látszik. A szigetország elsősorban a diplomások célországává vált, és a régóta kint élők sikerrel szerzik meg az állampolgárságot is, vagyis nagy a veszélye, hogy végleg kint ragadnak.

