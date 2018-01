Elszabadultak az indulatok: ne vitázzon Lukácsi Katalin Hodász Andrással!

A cölibátusról, az egyház jövőjéről, a paphiányról, a nők szerepről, a szexualitásról és más időszerű kérdésekről vitázik január 29-én a 777.blog.hu Offline rendezvénysorozatának keretében Lukácsi Katalin hitoktató és Hodász András katolikus lelkipásztor. Az egyre népszerűbb orgánum estjére, most először, 24 órán belül elfogytak a helyek, így aki lemaradt a regisztrációról, a ShoeShine nevű keresztény videóblog élő közvetítésén keresztül követheti a beszélgetést.

Közben azonban – ahogy a szervezők fogalmaznak – „rekordszámra érkeznek a kommentek az esemény alá, melyek olykor egészen kulturálatlan és személyeskedő hangnemben vonják kétségbe ennek a vitának a létjogosultságát vagy a vitázók személyét”. A hozzászólók körében nyilván nem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lelkésze, Hodász András verte ki a biztosítékot; a Facebook-pokol Lukácsi Katalin nevének hallatán szabadult el. A hitoktató ugyanis az utóbbi időben azzal tett szert országos ismertségre, hogy a KDNP-ből kilépve markáns kormánybírálatba kezdett, és ellenzéki pártok holdudvarában tűnt fel.

Noha egy jó vitának épp az a lényege, hogy különböző nézetek csapnak össze, számos kommentelő nem bírta magát túltenni Lukácsi személyén. Két jellemző észrevétel igényes Facebook-felhasználóktól:

„Hodász atya zsebreteszi simán a kis nőcskét.”

„Bámulatos, hogy a több millió értelmes emberből hogy voltak képesek egy ilyen alakot kiválasztani.”

Ezért a 777.blog.hu nevében Herényi Márk Barnabás kénytelen volt az alábbi tisztázó írásban részletezni a szervezők szempontjait.

„Talán a legelterjedtebb hiedelem a vitatkozással kapcsolatban, hogy vitázni rossz. Valószínűleg ez azért terjedt el, mert az emberek túlnyomó többségének nincsen jó vitakultúrája, és éppen ezért jó vita-tapasztalata sem. Ha két ember nem ért egyet valami fontos dologban, nagyon sokszor hangos, személyeskedő és bántó, a kapcsolatot és a légkört romboló veszekedés lesz belőle – ez valóban nem vezet semmire. De egy vita nem szükségszerűen ilyen.

(…) Hodász András és Lukácsi Katalin vitája reményeim szerint fontos kérdésekben fog felmutatni különböző álláspontokat, véleményeket, melyek formálni tudják majd a nézők világlátását, és talán olyan kérdésekre is válaszokat kapunk majd, amelyek valójában mindig is érdekeltek bennünket, de megfelelő ellenpólus nélkül sose gondolkodtunk el rajtuk érdemben.

Megdöbbenve hallottam egy szerkesztő barátomtól, hogy felháborodással kérték rajta számon, hogy »hogy lehet keresztények között nyilvános vitát rendezni?« Én nem tudom hova tenni ezt a kérdést. Miért ne lehetne a keresztényeknek vitatkozni? Miért ne lehetne a hit és a keresztény élet dolgairól érdemi párbeszédet folytatni nyilvánosan? Talán ez viszi leginkább közelebb az embereket az Igazsághoz.

(…) Vitatkozni nem rossz dolog, sőt, alapvető katalizátora az emberek és a kapcsolatok fejlődésének. Viszont meg kell tanulnunk kulturáltan vitázni; nem a másik személlyel harcolni és egy pozíciót védeni, hanem véleményeket, érdekeket ütköztetni, és közben megpróbálni megérteni a másik fél álláspontját is. Egy ilyen vitából mindenki – a felek és az esetleges hallgatók is – győztesként jöhetnek ki. Remélem, a 29-i vita is egy ilyen alkalom lesz.”