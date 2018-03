Épp most hekkelik meg a Fidesz választási rendszerét

Elemzők, pártvezetők, politikafüggők, figyelem! Míg önök az elmúlt napokban, hetekben olyasfajta kérdésekkel keltek és feküdtek, hogy ki kivel koordinál, X párt szövetségre lép-e Y párttal, az úgynevezett „nép” ellenzéki része már átlépett ezeken a problémákon. A „nép” ellenzéki része ugyanis tudja, hogy például egy kiábrándult fideszes számára – aki most az LMP, a Jobbik vagy a Momentum környékén tájékozódik – nem megoldás, ha Vona Gábor vagy Szél Bernadett kiegyezik az egyházak és a külhoni magyarok ellen őrjöngő Gyurcsány Ferenccel. Sőt, ennél riasztóbb perspektíva nemigen létezik. Vagyis ennek a perspektívának a mozgósító, részvételnövelő ereje lényegében nulla – vagy inkább mínusz akárhány százalék.

Márpedig az a helyzet – ezt megint a „nép” ellenzéki részétől tudom –, hogy a választást két masszív csoport fogja eldönteni. Az egyik csoport éppen a kiábrándult fideszesek tábora. (Aki kormánypárti képviselőjelöltet kérdezget mostanában arról, miként ment az aláírásgyűjtés az elmúlt hetekben, azt a feleletet fogja kapni – őszinte válaszadót feltételezve –, hogy 20-30 százalékkal kevesebb a szignó, mint 2014-ben.) A másik csoportba pedig azok tartoznak, akik már négy éve is Orbán-ellenesként viselkedtek a választásokon. Nos, ők mára úgy kiszerettek saját, az elmúlt évek harcaiban rendre impotensnek bizonyuló ellenzéki pártjaikból, hogy lényegében bárkire hajlandók átszavazni az egyéni körzetekben. Noha a közelmúltban indult pollo.hu (https://pollo.hu/) oldalra, mely választókerületenként gyűjti a bejelentkezők párt- és jelöltpreferenciáit, nem lehet úgy tekinteni, mint reprezentatív adatokat közlő orgánumra, a kezdeményezés mégis figyelemreméltó. Ugyanis bárki a saját szemével láthatja („A legutóbbi 100 szavazat” című krecliben), hogy a játék résztvevői közül a magukat DK-, MSZP- vagy LMP-szavazóként azonosítók is hajlandóak egyéniben átszavazni az esélyesebb jobbikos jelöltre. Vagy épp fordítva.

Ezeket az embereket nem az összefogósdiba-visszalépősdibe lassan teljesen beleszédülő ellenzéki pártok győzték meg arról, hogy a körzetek szintjén az esélyes jelöltre „kell” szavazni, hanem a józan eszük. A volt kormányzati tényezőket felsorakoztató (de közvetlen pártkötődésekkel nem rendelkező) V18-csoport tegnap szintén ezt a magatartást javasolta a „nép” ellenzéki részének. Ma délután pedig a Viszlát, kétharmad!, a Közös Ország Mozgalom, a Számoljunk együtt és az 1 jelölt a változásért! nevű csapatok propagálták ugyanezt a „technológiai újítást” (Márki-Zay Péter, Bod Péter Ákos, Elek István és Lányi András közreműködésével). És máris működnek azok a felületek (taktikaiszavazas.hu, v18.eu/eselyes-ellenzeki-jeloltek, rendszervaltas2018.hu/, kireszavazzunk.hu/), amelyek a választásokig minden körzetben egyértelművé teszik majd – jórészt kutatások alapján –, hogy kik is a valóban esélyes ellenzéki jelöltek. A legerősebbre voksolás „parancsát” a körzetek jelentős részében valószínűleg sok szavazó meghallja majd, azaz demonstratív visszalépések nélkül is működhet a modell. (A hatékonyságot persze növeli, ha az egymással értékrendileg összeegyeztethető pártok itt-ott koordinálgatnak valamennyit – ahogy ez a folyamat már el is kezdődött).

Csak azokban a jobboldali karakterű fővárosi (jórészt budai) kerületekben lehet gond, ahol az MSZP–DK megállapodás alapján a Gyurcsány-párt adja a legesélyesebbnek tűnő jelöltet – rá ugyanis a kiábrándult fideszesek nem jelentéktelen méretű csoportja még csipesszel az orrán sem igen lesz képes átszavazni (erről a problémáról itt már részletesen beszámoltunk). Vagyis, ha a DK-n eluralkodna a bölcsesség, sürgősen levenné a terepről a Gy. Németh Erzsébet- és Bauer Tamás-féle ellenzékrombolókat.

Buda kivételével azonban működhet az esélyesre szavazás intézménye az ellenzéki oldalon. Amiből persze nem következik, hogy a Fideszt simán meg lehet verni Győr-Moson-Soprontól Szabolcs-Szatmár-Beregig. Viszont az már biztos, hogy a „nép” ellenzéki része elkezdte meghekkelni a Fidesz választási rendszerét. És ezt egyre intenzívebben teszi. Vagyis a centrális erőtérnek vége, a kampány utolsó két és fél hetében még minden a feje tetejére állhat.