Exkluzív: legendás külföldi tudósítók csörtéznek Orbán migrációs politikájáról

Felelősen vagy felelőtlenül döntött Orbán Viktor a migrációs válság idején? A Die Welt és a BBC budapesti tudósítója egészen eltérően látja a kérdést. Kálnoky Borisz és Nick Thorpe migrációs csörtéje a csütörtöki Heti Válaszban.

Mindketten hívők, nagycsaládosok, egyidősek, a magyart felnőttként tanulták meg, s évtizedek óta élnek Budapesten, ahonnan a nyugati közvéleményt tudósítják. Az 1961-ben Münchenben született Kálnoky Borisz 1993-ban érkezett és a német Die Weltnek ír, a ’60-as születésű brit Nick Thorpe pedig a BBC-t tudósítja már 1986 óta. Thorpe Sír az út előttem című, a migrációs válságnak szentelt kötettel is jelentkezett áprilisban. Szerinte a magyar kormány felelőtlenül és irracionálisan állt a kérdéshez, s a brit a német tudósító Kálnokyval szemben még Angela Merkelt is védelmébe veszi. Kálnoky szerint viszont a német kancellár nem volt elég erős ahhoz, hogy vezetőként lépjen fel, egy politikus ráadásul szerinte nem az egész emberiségnek felelős – hanem azoknak, akik megválasztották. Orbán tehát kifejezetten felelősen viselkedett, amikor kerítést épített és felmondta a nyugat-európai bevándorlási konszenzust, amelynek korábban ő maga is része volt – így Kálnoky.

A magyar közéletben ritka vitát produkált a két tudósító: a békés egyet nem értés mellett egyes részkérdésekben az egyetértésre is képesek voltak. Egyikük szerint sem létezik például „Soros-terv”, a magyar kormánypropaganda és félelemkeltés pedig mindkettejük szerint elképesztő méreteket öltött – igaz, Kálnoky szerint a migrációs probléma maga valóságos, s csapdahelyzetet jelent Magyarország számára.

