Ez nem vicces, idióták!

Három nap alatt négyszázezren kattintottak Youtube-on a videóra, amin az látható, hogy a Kétfarkú Kutya Párt „képviselőjelöltje” csirkejelmezben kotkodácsol a köztévén percekig. A felkapott videók toplistáját is ez vezeti, Dancsó Péter csak kullog mögötte. A Tichy-Rács József nevű MKKP-s minden kérdésre azt válaszolta, hogy kotkodács, kodács, kotkodács. Szerencsére a produkció legyőzte a nyelvi határokat is: téma lett a Redditen (ínyencek rácsodálkozhatnak, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt angolul Two-tailed Dog Party), a The Culture Trip nevű oldal pedig a megértés őszinte vágyával veti fel: Why A Man in a Chicken Costume is Running for Office in Hungary.

Flúgos Józsi újabb nézettségi rekordja előtt véssük kőbe: a csirkés őrület nem vicces!

Illetve, persze, baromi vicces, pont annyira, mint az osztály hülyéje, aki légmentesre fingja az öltözőt tesióra előtt. Könnyű humor! A poén még nagyobb lett volna, ha a csirkeember pórázon hoz magával egy kecskét is, esetleg visítva ugrál a stúdióban Dorina bulihimnuszára.

Szégyen ez, nem humor.

Az MKKP-s idiótákon persze felesleges bármit számon kérni. És igazságtalan is, mert ami a felelősséget illeti, a helyzet rosszabb. Benne van ebben a köztévének nevezett katasztrófahalmaz, ahová 5 (azaz öt) percre engednek be ellenzékieket az országgyűlési választások előtt, és ahol nem akadt egyetlen szerkesztő se, aki azt mondta volna, hogy hülyegyerek, ez nem egy italakciós halloween-parti, hanem a közszolgálat, leveszed a csirkét magadról, vagy be nem teszed a lábad ide. Benne van a béka segge alá zuhant közbeszéd, ez az egyszerre buta és eksztatikus ügynöközés, árulózás, börtönnel fenyegetés, és benne van a messziről bűzlő választási rendszer, amiben idióták, szerencselovagok és köztörvényesek kerülhetnek a szavazólapra.

A csirkeemberezés csak a tünet, a kiütés. Elröhögcsélünk rajta (sőt, gondolom, az első szavazók között iszonyú nagyot megy majd az MKKP, mivel röhögni egyszerűbb, mint gondolkodni), pedig össze kéne zuhanni. És még van két hét a választásokig.