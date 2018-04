Ezen akadt ki Szijjártó Péter

Antiszemitizmus az, ami vádként nem maradhat ki EU-s bizottságok emberi jogokat vizsgáló jelentéseiből. Olyasmi ez, mint levélben a megszólítás, mint cikknek a cím, mint Dallasnak a Jockey. Kötelező.

Ha épp a vizsgált területen semmilyen kiemelkedő antiszemitizmus nem tapasztalható, akkor is meg kell oldani a dolgot valahogy. A szabály az szabály. Némi kreativitást igényel ugyan, ám Sargentini jelentéstevő megoldotta Magyarországról szóló anyagában. Ami egyre volt jó: hogy nevetségessé tegye az egész jelentéstervezetet, s Szijjártó Péter keménykedő válaszában nagy hangon, de egyébként joggal kérhesse ki magának az antiszemitizmus vádját.

Rátekintve a dokumentumra láthatjuk: szó sincs arról, hogy bekezdésekben antiszemitáznák Magyarországot. Sőt, a jelentéstevő, aki beszámolója szerint személyes meghallgatások sorát tartotta, beszélt magyar kormányemberekkel és jogvédő civilekkel, elvegyült, figyelt, töprengett és térképezett – még csak nem is saját tapasztalatait írja le a témában.

Az antiszemitizmusra vonatkozó részek a LIBE-jelentéstervezetben konkrétan: idézetek. Sargentini, vagy inkább a titkárnője egyszerűen kiguglizták, amit mások megállapítottak. Ha már saját élményt nem tudtak szerezni, de a szabály ugye szabály, tehát antiszemitizmus, az mindenképp kell az anyagba. Az ENSZ emberi jogi bizottságánál találtak is egy gyengécske megállapítást, amely szerint „the Committee expressed its concern over the prevalence of anti-Semitic stereotypes”. Azaz a bizottság kifejezte aggodalmát az antiszemita sztereotípiák elterjedtsége miatt. Mármint az ENSZ bizottsága, nem az Európai Bizottság. Ennyi. Ez a mondat most áprilisi, de Sargentini más szervezetek megállapításit idézi 2014-től (a Google nem kér enni), mindenesetre ez az általános semmiség a legdurvább.

Kijelentést, saját megállapítást a jelentéstevő a tervezetben egyáltalán nem tesz a magyarországi antiszemitizmussal kapcsolatban.

Mi viszont most teszünk: talán nem ártana változtatni az örök alapszabályon. Ha valahol nem kiemelkedő probléma az antiszemitizmus, sőt, a friss Trump–Macron szerelmi viszonyéval vetekszik az Orbán–Netanjahu kaland hőfoka, pedig utóbbi régebb óta tart már, akkor talán nem kell beleszuszakolni antiszemitizmust a jelentésekbe. Úgy komolyabban lehetne venni azokat a megállapításokat is, amelyeknek van alapjuk: például az állampárti működés aggasztó jeleivel kapcsolatosakat. Talán Szijjártó Péter ezeket tagadó gyenge hazugságait is érdemes lenne akkor számba venni. (A média döntő többsége boldogan hirdette ki a Fidesz vereségét a magas részvételi adatok miatt a választás napján, mondja például.)

Persze olyan nagyon akkor sem lenne érdemes foglalkozni az egésszel, mert az Európai Parlament egy olyan fura focipálya, ahol van közönség, vannak játékosok, rugdalják a lasztit és egymást is – csak éppen kapuk nincsenek sehol.