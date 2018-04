Ezért nincs programja a Fidesznek

Mi az oka annak, hogy miközben a reformátusok és evangélikusok idén is kiadták választási körlevelüket, a katolikus püspöki kar – 1990 óta először – most hallgatásba burkolózik? Miközben a csütörtöki Heti Válaszban ennek okait firtatjuk, kiderül az is, miért értetődik egyre kevésbé magától, hogy egy keresztény a Fideszre szavaz.