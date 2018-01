Ezért szállt bele a katolikus jelöltbe a hódmezővásárhelyi plébános

Minden áprilisi forgatókönyvet boríthat országosan, ha a teljes ellenzék támogatta Márki-Zay Péter megnyerné a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választást februárban. A helyi plébános élen jár a kampányban – saját híve ellen.

„Ezen díj mögött érzem azt a felelősséget, amelyet püspök úr rám ruházott, és nyilván ott van e mögött miniszter úr is, aki megszólított, és erre a plébánosi feladatra engem jelölt.” Mindezt szűk két éve mondta Németh László esperes, miután Lázár Jánostól átvette Hódmezővásárhely Pro Urbe díját – legalábbis a Promenad.hu tudósítása szerint. Lemaradtunk volna egy modern kori invesztitúraharcról, amelynek végén a kálvinista miniszter kegyúri joga lett katolikus plébánosokat jelölni? Nos, még ha az esperes nyelvbotlásának – vagy újságírói szarvashibának – tudjuk is be fentieket, a helyzet Hódmezővásárhelyen nem áll olyan távol ettől.

