Fidesz-ügynökök az MSZP-ben?

Emlékeznek Botka Lászlóra? Az-az, olyasmi, igen, az MSZP nem is olyan régen még miniszterelnök-jelöltje. Amúgy meg Szeged polgármestere.

És emlékeznek a Magyar Progresszív Mozgalomra? Semmi baj, nem is kell, főleg, hogy már meg is szűntek.

Na, de amíg léteztek! Meg amiért léteztek!

Szóval Botka László sok egyéb kisebb-nagyobb mellett elkövetett egy megbocsáthatatlan bűnt is, ugyanis nekiment az MSZP Fidesz-tagozatának, élén Molnár Zsolt „szocialista” politikussal, akit árulónak, a Fidesz kollaboránsának nevezett. Be is indult azonnal a baloldali háttérhatalom, hogy lendületesen visszavágja Botkát egészen a startvonalig. Amiben kiemelkedő szerepe volt a lehető legjobb pillanatban színre lépő Tarjányi Péter-féle Magyar Progresszív Mozgalomnak.

Tarjányiék amúgy se előtte, se utána nem csináltak az égvilágon semmit. De minek is, ugyebár.

Tarjányi Péterről még azt érdemes tudni, hogy a Botka László által árulónak és a Fidesz kollaboránsának nevezett Molnár Zsolt „szocialista” politikus tanácsadója.

Jó reggelt kívánok!