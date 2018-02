Fideszes bojkott jön a Demokrata ellen?

Tegnap megint bojkott volt a Nemzetbiztonsági Bizottságban: a fideszes képviselők nem mentek el, határozatképtelenné is tették a testületet, immár másodjára, mintha egyébként tök mindegy lenne, hogy van-e felügyelete a szolgálatoknak vagy nincs.

S mire hivatkozott egyebek mellett Németh Szilárd? Hát arra, hogy szerintük Mirwais Janan, az LMP külpolitikai szakértője nemzetbiztonsági kockázat, ezért nem mennek el. Az afgán származású, négyéves kora óta Magyarországon élő, korábban Balog Zoltánnak, Schmidt Máriának dolgozó Janan elbukott ugyanis a nemzetbiztonsági átvilágításon (ezért ott sincs a bizottság ülésein, természetesen).

Ha viszont így, akkor sajnos mától a Demokratát is bojkottálniuk kell a fideszes képviselőknek.

A kormánypárti lap külpolitikai rovatvezetője ugyanis a szír származású Sayfo Omar. Felkészült Közel-Kelet-kutató, jó újságíró, ráadásul most regényt is írt (Allah tágas földje), amely remek lett, de a helyzet mégiscsak az, hogy ő is elhasalt a nemzetbiztonsági átvilágításon.

Hogy pontosan miért, azt elmondja az aktuális Heti Válaszban. Ide most csak annyi kívánkozik: ha Németh Szilárd nem akarja, hogy vaslogikáján csorba essék, akkor kénytelen felkiáltani:

"Dzsihadista kapcsolatokkal rendelkező nemzetbiztonsági kockázat vezeti a Demokrata külpolitikai rovatát! Ez veszélyes!"

És kénytelen azonnal meghirdetni a fideszes bojkottot a lap ellen.

Mielőtt tovább gondolnánk ezt az elmebajt, mondjuk azért ki: ennek semmi értelme nem lenne. Ha valaki nem megy át az átvilágításon, az nem azt jelenti, hogy veszélyes a magyarságra, sem azt, hogy terrorista.

Éppen ezért a Németh-féle LMP-s habverésnek sincs semmi értelme.

A helyzet épeszű megoldása tehát nem a duplabojkott, hanem az, hogy Németh Szilárd és társai legközelebb szépen elbattyognak a bizottságba és elvégzik a munkájukat, amiért a fizetésüket kapják az adófizetőktől.

Nem, nem vagyok naiv.

Tudom, hogy április 8-ig semmilyen épeszű megoldásra nincs remény.