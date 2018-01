Fideszest segít az MSZP – Vona Gábor ellenében

Jobbikos nagyágyúk, töredékszavazatokért kepesztő baloldal, marakodó fideszesek: Heves megye mindhárom egyéni körzetében izgalmas lesz a választás. Részletes háttér a csütörtöki Heti Válaszban.

„Nem egyszerű megye” – ismeri el egy helyi fideszes potentát. Pártja toronymagasan vezet országosan, ennek ellenére is jobb észben tartania a fenti igazságot: Heves a baloldal összeomlása előtt olyan fellegvára volt a szocialistáknak, ahol 6-0-ra is verték a Fideszt. 2002-ben így történt, Hatvanban ráadásul kiütéssel, 51 százalékkal nyert az MSZP. A balosok széteséséből már 2010-ben és négy éve is a Jobbik profitált – az akkor még egyértelműen radikális, széljobbos párthoz tömegesen vándoroltak át a korábbi szocialista szavazók, de 2014-ben még mind a három itteni egyéni (az új rendszerben már csak ennyi van) választókerület fideszes képviselőt küldött a parlamentbe. Ez részben az akkor még legalább gyenge életjeleket mutató baloldalnak volt köszönhető: az ellenzéki szavazatok összeadva bőven meghaladták a Fideszre adott voksok számát.

Hogyan fordulhat elő, hogy a három hevesi körzetben a jobbikos indulók közül épp Vona Gábornak van a legkevesebb esélye arra, hogy megverje fideszes ellenfelét?

