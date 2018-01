Függetlenség kimaxolva: Mellár nem tudja, kire szavaz!

Ki hitte volna? Mellár Tamás ugyan elindul a választásokon Baranya megye 1-es körzetének mandátumáért, azt azonban nem tudja, kire szavaz listán. Részletek a csütörtöki Heti Válaszban.

A pécsi jelölt Mellár Tamás nem tudja, kire adja voksát. Egyéniben természetesen önmagára szavaz a baloldal támogatta, világnézetét tekintve jobboldali független jelölt, ám a Heti Válasz érdeklődésére közli: hogy melyik pártlistát támogatja, az még nyitott kérdés a számára. Szóba jöhet az LMP, amelyre négy éve szavazott és amelynek korábban segített is, ám a zöldpárt most mégsem állt be Mellár támogatói mögé. Egyelőre. Előfordulhat aztán az is, hogy végül Mellár az MSZP–Párbeszédre húzza be az ikszet: elvégre a minap Karácsony Gergely tanácsadó testületének is tagja lett.

S hogy miért nem állt be sem a Jobbik, sem az LMP Mellár mögé? Van egyáltalán így esélye?

