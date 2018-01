Gyorshír: a tiltakozások miatt lefújták a Horthy-emlékmisét

„Megnéztem a liturgikus naptárban és az én naptáramban, melyik szombat szabad még. Ez a hétvége állt legközelebb Horthy Miklós halálához, mindig ekkor szerveztük az elmúlt években is a megemlékezést. Tényleg nem figyeltünk oda arra, hogy épp az Auschwitz-cal kapcsolatos nemzetközi emléknap is erre a dátumra esik. Ezt akár fel is lehet róni nekünk, de nem lehet a két megemlékezést szembeállítani. Mindazonáltal egyházi elöljárókkal egyeztetve döntés született arról, hogy sem a megemlékezést, sem a szentmisét nem tartjuk meg.”

Fentieket Osztie Zoltán, a pesti belvárosi plébániatemplom vezetője nyilatkozta a SZEMlélek nevű katolikus portálnak.

Az előzmények dióhéjban: a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szervezésében tervezett, és évek óta megtartott esemény idén a holokauszt emléknapjára esett volna, és ezt sokan nehezményezték. Köztük is elsősorban a Mazsihisz, mely szóvá tette Horthy felelősségét a zsidóüldözésekben.

Osztie nyilatkozatát érdemes végigolvasni, már csak azért is, mert utolsó mondatával állást foglal a templomában a mise keretei között a Fidesz mellett kampányoló hódmezővásárhelyi paptársával kapcsolatban is, mondván: „Ilyet nem szabad tenni.”

Ez a nyilatkozat különösen jelentőségteljes annak a papnak a szájából, aki templomon kívül évek óta hangot ad kormánypárti elkötelezettségnek.