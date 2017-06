Ha egy rabbi hülye, akkor nagyon hülye?

„Nagymamám mindig azt mondta, hogy ha egy zsidó hülye, akkor nagyon hülye. Azon tűnödöm, vajon rabbikra is értette-e.”

Eörsi Mátyás nem csak úgy ukmukfukk kezdett tűnődni a kínzó kérdésen, nagyon is aktuális ügyre reagált ezzel az egykori SZDSZ-es és DK-s politikus: a New York-i magyar konzulátus tegnap hozta nyilvánosságra a levelet, amelyet tizenegy New York-i rabbi írt alá, s amelyben kiállnak Orbán Viktor mellett. Az ortodox rabbik közleményben ítélik el „az Orbán Viktor miniszterelnök elleni uszítást”. Az uszítás az, amikor azzal vádolják a kormányfőt, hogy olyan személyeket tűr el és méltat, akik kapcsolatban voltak a náci rezsimmel. (Orbán nemrégiben kivételes államférfiúnak nevezte Horthy Miklóst, amit elítélt a Mazsihisz, Köves Slomó, a Zsidó Világkongresszust elnöklő Ronald S. Lauder, és még Yossi Amrani Budapestre akkreditált izraeli nagykövet is meglepetésének adott hangot.)

A New York-i rabbik levele mindenesetre őszintének és hitelesnek tűnik. „Victor Orben”. Így írják közleményükben a magyar miniszterelnök nevét, ami aligha fordult volna elő, ha a magyar konzulátus írja a levelet és csupán aláírást gyűjt hozzá a rabbik között.

A rabbik egyébként azért szeretik a magyar miniszterelnököt, mert – ahogy írják – mindent megtett a zsidó temetők ügyében, és minden más ügyben is segítette az ortodox zsidókat, kormányával egyetemben.

Az ortodox rabbik nyilatkozata 27-i keltezésű, tehát keddi, úgyhogy Orbán még nem tudhatott róla, amikor ugyanazon a napon a Bálnában előrehozott évértékelőn zárta le a nemzeti konzultációs kampányt. Így beszélt akkor:

„Mindannyian tudjuk, hogy a magyarországi zsidó polgártársaink közössége a kormány védelme alatt áll, s amíg mi felelünk az ország közállapotaiért, erre a védelemre ők mindig számíthatnak is. S bár ezt az ingoványos terepet jó minél hamarabb elhagyni, annyit azért jegyezzünk meg, hogy akik antiszemitizmussal támadnak bennünket, a migránsokkal valójában tízezres kontingensekben szállítják be az antiszemitizmust Európába. Migránspolitikánk tehát az európai zsidó közösségek érdekét is szolgálja, és ez akkor is így van, ha ők nem állnak ki nyíltan az elemi érdekeik mellett, és szótlanul tűrik, hogy az őket is védelmező magyarokkal szemben méltánytalan támadások történjenek.”

A New York-i ortodox zsidó közösségre tehát biztosan nem igaz, hogy szótlanul tűri, sőt, még a magyarra sem: Köves Slomóék például egyáltalán nem álltak be a migránssimis vonalba. Nem azért, mert hülyék lennének, hanem pont azért, mert nem. Mert Londonban nem a barnaszószevő, sörivő angolok miatt rossz zsidónak lenni, ahogy Párizsban sem a csigaevő franciák tartják rettegésben a zsidó közösségeket annyira, hogy azok Iraelbe veszik inkább az irányt (tessék megnézni a BBC vonatkozó riportját). Berlinben sem a lenszőke Fritzek kergetik meg a rabbit a nyílt utcán.

Ebben tehát igaza van Orbánnak: minél nagyobb muszlim közösséget engedsz be valahova, annál kellemetlenebb lesz ott zsidónak lenni. Ennek belátása az elmúlt évek példái alapján nem nehéz, de csupán a józan ész is hozzásegíthet minket.

Amiben meg nincs igaza Orbánnak, noha hibás érvelésében éppen a józan észre hivatkozik: Horthy Miklós kivételes államférfisége. „Hogy az elvesztett világháború, a vörös terror 133 napja és a trianoni diktátum roppant súlya alatt mégsem temetett maga alá minket a történelem, nos, ezt néhány kivételes államférfiúnak köszönhetjük. Horthy Miklós kormányzónak, Bethlen István miniszterelnöknek és Klebelsberg Kunó miniszternek. Kormányzó nélkül nincs miniszterelnök, miniszterelnök nélkül nincs miniszter.”

A miniszterelnök azóta sem hátrált ki a mondat mögül, sőt, Brüsszelben azt is elmondta, hogy nevetségesnek találja azt a gondolkodást, amely szerint a kultuszminiszter „jó fiú, a miniszterelnök jó fiú”, aki meg őket kinevezi – a kormányzó –, annak nincsenek ebben érdemei. „Ez egészen egyszerűen ellentétes a józan ésszel” – fogalmazott Orbán Viktor.

Nos. Használjuk akkor az orbáni logikát! Íme: Baky László, Imrédy és Gömbös nincs Horthy nélkül. Ha tehát Klebelsberg kitűnő munkájáért Horthynak jár a babér, merthogy nélküle nem lett volna a posztján, akkor e logika alapján Baky, Imrédy és Gömbös működéséért is Horthynak jár a szégyen.

Ami nem jelenti, hogy Horthy a Sátán. Sem azt, hogy náci. Annyit viszont igen, hogy cseppet sem „kivételes államférfiú”.

Csupán a józan ész alapján.