Hamarosan indul a POSZT – Bálint András a díszvendég

Az idei POSZT két válogatója Regős János (színpadi szerző, színész, rendező), valamint Térey János (író, költő, drámaíró, műfordító) a 2017. március 1. és 2018. március 10. között bemutatott, magyar nyelvű színházi premierek közül fejenként több mint 180 előadás megtekintése után 14 versenyelőadást választottak ki, amelyek a fesztivál ideje alatt a Pécsi Nemzeti Színházban lesznek láthatók.

„Nem lehet mindenki megelégedésére válogatni” – magyarázta a válogatók döntését Térey János, arra utalva, hogy a többek által hiányolt Nemzeti Színházas Bánk bán vagy a Vígszínház Hamletje sem került be a versenyprogramba. A válogató azt is elárulta, hogy Hegymegi Máté Peer Gynt rendezése pedig technikai okok, megfelelő helyszín hiánya miatt nem lesz látható a POSZT-on.

A versenyelőadások másnapján lezajló szakmai beszélgetéseket most is Lévai Balázs vezeti majd, a Színház téren pedig minden nap három alkalommal zajló közönségtalálkozókon a verseny- és a fesztiválprogram előadásainak alkotóival és szereplőivel találkozhatnak az érdeklődők.

Fontos a színház, fontos a POSZT

Keszég László a Színházi Társaság elnöke a POSZT beharangozó sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a vidéki színházaknak, színészeknek fontos ez a találkozó, melyet fontos hangsúlyozni, ahogy azt is, hogy a szakmai program a találkozó legfontosabb része. „Köszönöm, hogy ez létezik” – zárta gondolatait a POSZT-ról Keszég.

Hegedűs D. Géza már kitágította a gondolatot, és úgy fogalmazott: öröm, hogy a színház létezik. Az 1790-es évek óta létező magyar nyelvű színjátszás megmutatja, hogy élni szeretnék, jól szeretnénk élni. És fontos, hogy a Kárpát-medencei kultúrának legyen arca, mely a színház által is be van mutatva. A színház, a közönség vágyának kifejezése – tette hozzá a POSZT Szakmai Tanácsadó Testületének elnöke.

Díszvendég

A 2018-as POSZT díszvendége Bálint András Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, színházigazgató, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, aki a találkozó műsorfüzetében a következőket írta: „Pécsre mindig egy kicsit hazajövök. Életem első három évévben éltem itt, majd a diploma után négy boldog évadot játszottam a színház tagjaként. Számtalanszor vendégszerepeltem a városban, vettem rész a filmszemléken, léptem föl különböző pódiumokon, és több alkalommal voltam a POSZT vendége. Megtiszteltetés és öröm, hogy díszvendége lehetek ennek a hagyományosan baráti, szakmailag fontos eseménynek. Kíváncsian várom az előadásokat (verseny- és fesztiválprogram!), a találkozásokat öreg barátokkal, fiatal kollégákkal, Pécs város érdeklődő közönségével.”

Zsűrik

Idén a szakmai zsűri tagjai lesznek: Szamosi Zsófia, színész, Trokán Péter, színész, Falussy Lilla, dramaturg, Csanádi Judit, tervező, Rockenbauer Zoltán, író, Bóta Gábor, kritikus, Zsuráfszky Zoltán, koreográfus.

A színészzsűrit Felföldi Anikó, Jászai Mari-díjas, Molnár Zsuzsa, Jászai Mari-díjas, Ungvári István, Kisfaludy-díjas művész képviseli.

A közönség zsűribe pedig három pécsi lakos került, akik nevét a pénteki eseményen sorsolták ki, ők pedig: Werb Imola, Tóth Eszter és Gömöriné Bakos Annamária lettek.

Fesztivál-hangulat

Az idei évben a versennyel párhuzamosan zajló fesztivál programjai ismét Pécs belvárosában kapnak helyet: a POSZT 2018-ban új játszóhelyekkel, kávézókban rendezett előadásokkal és kötetbemutatókkal, szabadtéri performanszokkal, szakmai programokkal, színészzenekarokkal és koncertekkel várja az érdeklődőket. A Művészetek és Irodalom Házában további programokkal, a Nyílt Fórum legjobbjaival szcenírozott formában, felolvasószínházi előadásként, illetve városszerte kiállításokkal és könyvbemutatókkal készülnek. Európa egyik legszebb, legtökéletesebb akusztikájú hangversenytermében, a Kodály Központban népszerű vígjátékokkal, musicallel és operettel, nagyszabású, közönségkedvenc előadásokkal várják az érdeklődőket.

A fesztiválkavalkádot utca-, báb- és táncszínházi előadások és performanszok színesítik a belvárosban. A Széchenyi téren idén ismét megrendezett plakátkiállítás több mint 400 plakátjával mutatja be ilyen formán az elmúlt színházi évadot.

A szakmai programokra a belépés szintén ingyenes, ahogy számos fesztiválelőadásra, koncertre, és Bálint András verses estjére is. Idén még külön öröm a színészeknek, hogy a színházi szakszervezet kezdeményezésére lehet pályázni szállásra és színházjegyekre a művészeknek, így, aki nem is szerepel hivatalosan a találkozón, az is meg tudja nézni kollégái előadásait, és részese lehet a POSZT szakmai és baráti találkozásainak.

Gála és díjak

A Pécsi Országos Színházi Találkozó ünnepélyes díjátadó gálájára a fesztivál utolsó napján, június 16-én este, a Kodály Központban kerül sor. A műsor rendezője és házigazdája Simon Kornél lesz. Idén is az alábbi díjakat adják át, melyhez még 300-300 ezer forint is pénzjutalom is jár, az MMA támogatásának köszönhetően.

Legjobb előadás

Legjobb rendezés

Legjobb női főszereplő

Legjobb férfi főszereplő

Legjobb női mellékszereplő

Legjobb férfi mellékszereplő

Legjobb 30 év alatti női színész

Legjobb 30 év alatti férfi színész

Legjobb színházi zene

Legjobb színpadi mozgás / koreográfia

Legjobb dramaturgi munka

Legjobb jelmez

Legjobb díszlet

Legjobb fényterv / hangterv / videóterv

Különdíjakat a színészzsűri, a közönségzsűri, valamint a Színházi Dolgozók Szakszervezete ad át.



A jövő évi POSZT versenyprogramjának válogatása már 2018. március elsejével megkezdődött. A Szakmai Tanácsadó Testület javaslata alapján Gulyás Gábort a szentendrei Ferenczy múzeum igazgatóját és Zalán Tibor József Attila-díjas és Szép Ernő életműdíjas költő, írót kérte fel. Őket Csikós Attila író, dramaturg és Mispál Attila Balázs Béla-díjas film- és színházi rendező, forgatókönyvíró segíti.

