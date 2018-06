Kitört a polgárháború a Fidesz médiaholdudvarában

Megnyugvás helyett háborút hozott a Fidesz győzelme a médiaholdudvarban. Immár nemcsak az ideológiai elhajlással vádolt – kormány által kinevezett – kulturális vezetőket sorozzák, de a „bajtársak” is hajba kapnak: a 888.hu–Magyar Idők–pestisracok.hu tengelyen kialakult vita nemzedéki, ideológiai és pénzügyi természetű.

Mintha a Fidesz áprilisi választási sikere egy régóta fortyogó fazékról dobta volna le a fedőt. A kulturális és médiaholdudvarban az újabb győzelem nem a megnyugvás, hanem egy helyi érdekű polgárháború kezdete lett. Első körben a jobbra sorolt, ám intézményeiket nem ideológiai kényszerzubbonyokban vezető kulturális menedzserek kaptak a kartácstűzből. A Mediaworks lapcsalád főszerkesztője, Szakács Árpád a Magyar Idők Kinek a kulturális diktatúrája? sorozatában áprilisban Prőhle Gergelyt, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját, lapunk publicistáját vette célba. „Prőhle főigazgató úr műhelyében tobzódnak a magyarokat és Orbán Viktor miniszterelnököt gyalázó balliberális véleményformálók. És Prőhle úr fizeti a számlát, természetesen nem a saját zsebéből, hanem a magyar adófizetők pénzéből” – írta.

A szerző azonban nem mindig volt a sokszínűség ellensége. Korábban, 2009-ben még a többek között Medgyessy Péter nevelt lánya, Tornóczky Anita és Berényi András, a Magyarok Egymásért Szövetsége (MESZ) nevű fantompárt elnökségi tagja fémjelezte Optimum Intézet „stratégiai igazgatója” volt. (A MESZ egyik alapítója a többmilliárdos csempészési ügyben letöltendő börtönre ítélt Földesi-Szabó László korábbi rendőrtiszt, több elnökségi tagja pedig a nem éppen konzervatívkeltetőként ismert egykori Nemzetbiztonsági Hivatal nyugdíjasa volt.) A magát a fideszes ideológiai tisztaság komisszárjaként pozicionáló Szakács a Jobbik körül is sertepertélt: 2009 szeptemberében például az Új Magyar Gárda és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom II. Rongyos Gárda emléknapján Harkán a „cenzúrázatlan médiumok” kerekasztal-beszélgetésén képviselte lapját, a Nagy-Magyarország történelmi magazint a Magyar Jelen újságíró-fejedelmével, Zagyva György Gyula későbbi jobbikos országgyűlési képviselővel.

Jobboldali frontvonalak

Az Orbán-kormány nagyköveteként, később helyettes államtitkáraként dolgozó Prőhle Gergely válasza, majd Szakács viszontválasza nyomán a lapban rétestésztaként nyúló vita bontakozott ki. Ez azt jelezte: az értelmiségi frontvonalak immár nem a bal- és jobboldal között, hanem utóbbin belül húzódnak. A belső konfliktus újabb jele volt, hogy - ugyancsak a Magyar Időkben - bizonyos N. Horváth Zsófia az Erkel Színházban az egy éve bemutatott, majd idén még csak a publicisztika megjelenése után játszani kezdett Billy Elliot című musical kapcsán követelte Ókovács Szilveszter Opera-főigazgató beavatkozását. „Hogyan történhet meg az, hogy egy ilyen jelentős állami intézmény, mint az Operaház, tökéletesen szembemegy az állam céljaival, és a legérzékenyebb korban lévő, tíz év körüli fiatalok számára készült előadást ilyen penetráns, féktelen melegpropagandára használja fel?” – tette fel a kérdést az egykori munkáslevelezők stílusában az eddig ismeretlen „közíró”.

Válaszában Ókovács felsorakoztatta az operairodalom számos alkotását, párhuzamokat hozott és leszögezte: „Attól, hogy valami operaszínpadra kerül abból, ami az életnek eltagadhatatlanul része, még nem propagáljuk”, ám a célkereszt továbbra is rajta maradt. Ágoston Balázs újságíró múlt csütörtökön már címével is történelmi (Őrségváltást a tudatformálásban!) című Magyar Idők-cikkében kifogásolta, hogy korábban Alföldi Róbert rendezhetett az Operában.

A kialakult „vitában” a józan álláspontot a 888.hu szerzője, Horváth Zsófia pszichológus képviselte. Miközben a Billy Elliot kapcsán elítélte a genderőrületet és a férfi-női szerepek agresszív dekonstrukcióját, az N. Horváth Zsófia-tézisek központi mondanivalóját („az Opera vezetése gyermekeink homoszexuálissá neveléséhez asszisztál!”) porrá rombolta. „A melegség soha nem volt és nem is lesz fertőző betegség, egyetlen film vagy színházi előadás hatására senki nem válik meleggé, tartson bárhol is identitásfejlődésében” – írta a 888.hu publicistája. Ez az írás már jelezte, hogy nem pusztán a „rendszeren belüli puhányok vs. a kemény jobboldaliak” között folyik harc. Kiderült, hogy az önmagukat harci eszközként meghatározó sajtótermékek egy kanál vízben megfojtanák egymást. A 888.hu és Magyar Idők, majd Pesti Srácok közti mind személyeskedőbb vita rámutatott, hogy a retorikájában és habitusában is háborús hasonlatokat használó médiaholdudvar a teljes győzelem után sem képes leállni.

Baráti tűz - A G. Fodor Gábor (balra) vezette 888.hu „olvasói levélben" rontott rá Stefka Istvánra Fotók: Sebestyén László, MTI/Balogh Zoltán

Bajtársi harc

Ha már az ellenzék, Soros György, a liberális sajtó, a „nyünnyögő konzervatívok” sem igazi ellenfelek, akkor bizony a „bajtársak” egymás torkának esnek. Június 5-én ugyanis a 888.hu publikálta egy „olvasó” csupán monogrammal ellátott levelét – a stílusból sokkal inkább egy belső munkatársra lehet következtetni –, amely páros lábbal szállt bele a Magyar Időkbe és a lesajnált régi gárdába: „Sokan nem tudják feldolgozni azt, hogy a jobboldali aktivizmus zászlóshajóját jelen pillanatban egy meleg, zsidó férfi kormányozza [a nemrég Budapesten is előadást tartó Milo Yiannopoulos amerikai-brit aktivista és kommentátor – A szerk.], és mondjuk nem egy antiszemita, tradycyonalysta tudomisénki. Lovas nemzetünk István király óta mindig is fogékony volt az újra és nyitott a változásra, kár, hogy sokan ezt nem értik. Egyesek még mindig a posztromantikus, horthysta időszakot hoznák a maga anakronizmusával és megosztottságával. Mi most történelmi időket élünk, nem a múltat szeretnénk helyrehozni, hanem a jövő alapjait lefektetni. A magyar jobboldali nyilvánosság egy részét még mindig a kommunista belügyi tudósítók, a náci romantikát dédelgetők és a megkövesedett Wass Albert-fanok uralják. Nekik igazi trauma a 21. század, túl gyors, túl sok a gondolat, túl sok a kihívás. Egy újabb fordulatra ők már nehezebben képesek. Pedig a 21. század az ajtónkon dübörög.”

A szöveg nemcsak az egy héttel később elhunyt Lovas Istvánra utal („lovas nemzetünk”), de üzen Stefka Istvánnak, a pestisracok.hu lapigazgatójának is, aki a Kádár-rendszer idején valóban kitüntetést kapott a Belügyminisztériumtól tudósítói munkájáért. (Az ügy kirobbanásakor Stefka azzal védekezett, hogy nem politikai okokból, hanem köztörvényes bűnözőkkel készített interjúiért kapta a pártállami elismerést, amit „mertem volna nem átvenni”.)

Az érintett reagált is a támadásra, és rögvest tágabb összefüggésbe helyezte a 888.hu írását. Stefka szerint azokat érte támadás, akik a rendszerváltás, majd az Antall- és első Orbán-kormányok idején a médiaháború lövészárok-háborúját vívták, megszenvedték a balliberális médiatúlsúly éveit, s akiknek tulajdonképpen – szól az okfejtés – ezek a kis pendelyes pernahajderek is köszönhetik mostani kivételezett helyzetüket. „Mire és kire gondolt a szerző? Miért nem nevesítettek? Hiszen ezzel átveszik a balliberális, bolsi, sorosista újságírók alaptalan, tényeket, bizonyítékokat nélkülöző vádjait. Az ötven éven felüli újságírókra gondolt? (…) Vigyázzunk a szavakkal! A levél fogalmazói nem tudják, mit fogalmaztak meg. Darázsfészekbe nyúltak. Úgy gondolják, hogy csak ők, az ifjú törökök számítanak. Mit szeretnének? Több pénzt, sok pénzt, nagy hatalmat, kizárólagosságot, még több helyet? Talán nincs elég placc a médiapalettán?” – fakadt ki Stefka.

Az újságíró a vita egy fontos rejtett vonulatára is rámutatott. Nevezetesen, hogy nemcsak ideológiai-nemzedéki konfliktus zajlik, hanem kenyérharc is. Az állam mind több területéről érkeznek jelzések, hogy könnyen vége lehet a korábbi bőséges időknek, s Orbán Viktor miniszterelnök is arra utalt Kötcsén: különös gondossággal kell megtervezni a költségvetést, mert hamarosan globális gazdasági válság is kialakulhat.

Lesz-e pénz?

Márpedig a kiépített behemót kormányzati médiarendszer olyan, mint a szovjet gyalogság: tömegesen rohamozva a számosság miatt elképesztően hatékony, de egyenként alig ér valamit. Ráadásul sokba kerül. A Digitális Közönségmérési Tanács 2018. májusi adatai szerint sem a 888.hu, sem a pestisracok.hu nincs az első ötven leglátogatottabb magyar honlap között (miközben ott már bőven napi százezres látogatottság alatti oldalak is szerepelnek), ellenben ömlik hozzájuk az állami hirdetés. Persze még így is nagyságrendekkel olcsóbbak, mint például Andy Vajna filmügyi kormánybiztos TV2-je, mely képtelen letaszítani trónjáról az RTL Klubot, ellenben 2017-ben kétmilliárd forint veszteséget termelt. (Igaz, ez komoly csökkenés a 2016-os hétmilliárdhoz képest.) Nem auditálják a Magyar Idők példányszámát, így nem tudni, mennyire hatékonyan közvetíti a kormányzati üzeneteket.

Ha egymás mellé tesszük a kormány készülődését a válságos időkre és az általa fenntartott pazarló médiarendszert, logikusnak tűnik a visszanyesés. Erről írt nemrég a Népszava: a lap szerint felmerült, hogy Mészáros Lőrinc megveszi a TV2-t, a miniszterelnök ugyanis elégedetlen a csatorna teljesítményével. Az újság úgy tudja, létezik az a – logikus - terv is, hogy egy-egy cégbe szerveznék át az összes kormányközeli nyomtatott lapot, a rádiócsatornákat és a televíziókat is, így a rendszer átláthatóbb és legfőképpen olcsóbb lenne.

Mindezek fényében jobban érthető, hogy Huth Gergely, a pestisracok.hu főszerkesztője a 888.hu-ra utalva miért sajnáltatta magát és portálját nemrégiben közölt írásában. „A PestiSrácok.hu régóta nem zárt olyan rossz félévet, mint a mostani lesz, a választásra tekintettel kiváró, hibernálódó reklámpiacnak és véget nem érő helyezkedésnek köszönhetően. Ha rövid időn belül nem normalizálódik a médiavilág, lehet, csak a politikai pamfletújságírók maradnak talpon, akik már ma komcsizzák, ókonzervatívozzák a régieket.” Soha nem volt igazabb a mondás: bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű.