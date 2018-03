Hétvégén tavasz lesz – legalábbis a Várkert Bazárban

Noha az időjárás még a legkeményebb telet idézi, március 3-4-én Magyar Ízek Tavaszi Vásárát tartják a Várkert Bazárban.

A legfrissebb hazai kistermelői finomságokkal várják az érdeklődőket a Magyar Ízek Vásárán, most szombaton és vasárnap a Várkert Bazárban. A vásár középpontjában ezúttal a legkülönfélébb sonkák és sertéshústermékek állnak. Az is megtalálja a számítását, aki már a húsvétra készül, hiszen az ünnepi sonkák, kolbászok sora is felvonul a mustrán, de természetesen a tavaszi asztal minden más magyar íze is fellelhető lesz a forgatagban. Kézműves sajtok és tejtermékek, lekvárok, zöldségkrémek, gombakészítmények, mézek, csokoládék és édességek, liofilizált gyümölcsök, tésztafélék, fűszerek, vad és haláruk, valamint gyümölcsszörpök, bor- és pálinkakülönlegességek is várják a látogatókat.

Mindkét napon folyamatos kóstolók, gyerekelőadások, zenei programok és gasztronómiai bemutatók teszik élménydúsabbá a vásárlást. A vásárra a belépés ingyenes, és a kiegészítő programokon való részvételért sem kell fizetni.

Részletek ezen a honlapon olvashatók.