Hibás lehet a „Soros-párt” népszerűségét firtató kutatás

„A magyar választók kétharmada abban a tudatban él, hogy Soros György Pártja (SGYP) is részt vesz az április 8-i országgyűlési választáson – derül ki a Policy Agenda közvélemény-kutatásából” – írta tegnap a Zoom.hu. A sztori aztán szépen végigment a sajtón; az Index például „Megmérték: a választók többsége azt hiszi, Soros is indul a választáson” címmel adta közre, és szemléztük mi is, hiszen tényleg van hír- és jelzésértéke, hogy ennyire hatékony a központi kommunikáció.

Aztán néhány kutató jelezte, nem minden kóser a Policy Agenda mérésével és a Zoom tálalásával. Kezdjük hátulról: az említett kutatóintézet csak annyit árult el, hogy „ezer fős reprezentatív mintán, január 16. és 23. között készült” a mérés, azt nem, hogy telefonon vagy személyesen-e, pedig a telefonos kutatások egyre kevésbé megbízhatók. A Policy Agenda honlapján nincs nyoma semmi infónak erről a kutatásról.

Ám ami ennél is fontosabb, az a feltett kérdés. „Ön szerint megnyerheti-e Soros György Pártja (SGYP) a tavaszi országgyűlési választásokat?” A válaszadók 64 százaléka mondta azt, hogy nem, míg 2 százalék szerint valós győzelmi esélye van a – valójában nem is létező – pártnak. A fideszességgel egyáltalán nem vádolható Ceglédi Zoltán írta ki saját lapjára, hogy a Policy Agenda dupla előfeltevésre (az SGYP létezik és indul) tette rá a nyerés esélyeit firtató kérdést. „Én ugyanis mondhatom, hogy igen, megnyerHETI Soros pártja a választásokat, feltételezve, hogy bár nem hallottam eddig róla, de van ilyen és indul a választáson” – írja. Hoz egy példát is, hogy miért félrevezető a kérdés:

„Ön szerint a Télapó egy egészen pici kéményen is be tud mászni?

Igen Nem Nem a kéményen közlekedik Nem tudom

Na, melyiket választod?”

A Zoom cikkéből az sem derül ki, hogy előre felkínált válaszlehetőségek voltak, vagy spontán válaszok – kommentálta a kutatást Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója.

Persze nem ez az első vitatható módszertannal készült kutatás, és az is nyilvánvaló, hogy rengeteg összezavart/megtévesztett ember él köztünk, de mielőtt kihirdetjük magunkra a kollektív nemzeti agyhalált, vegyük figyelembe a fentieket is.