„Hillary is utálta, ahogy róla tudósítottunk”

A nagymarosi vízlépcső elleni tiltakozás emblematikus alakjának fia a The New York Times újságírója. Interjú Adam Liptakkal a szólásszabadság kihívásairól, a liberális sajtó elfogultságairól és a politikai korrektség fonákságairól – a friss Heti Válaszban.

„Tudja, hogy Magyarország első számú közellenségének szobájában vagyunk?” A The New York Times riportere elkerekedett szemmel néz első kérdésünk hallatán. A CEU emeleti szobájának ajtaja melletti táblán Soros György neve díszeleg. Az egyetem munkatársa gyorsan helyesbít: a kis szobát a mindenkori kuratóriumi elnök használja, s minthogy Soros az egyetem alapítójaként tiszteletbeli elnök, az ő neve is kint van, de nem az övé a szoba.

A CEU és a magyar kormány közötti csörtéről mindenesetre Adam Liptak is hallott, s noha „az akadémiai szabadság pártján” áll, mégsem afféle kiállásként érkezett éppen ide előadni. „Jöttem volna az ELTE meghívására is.” Hívni márpedig rengeteg helyre szokták, ami aligha meglepő: tíz éve tudósítja a világ legnagyobb presztízsű újságját az amerikai Legfelsőbb Bíróságról, s Pulitzer-döntős is volt már. Édesapja Lipták Béla, 1956-os forradalmár, aki a rendszerváltáskor is szerepet vállalt a változások egyik katalizátoraként számon tartott vízlépcsőügyben, s magyar lobbicsoportot is működtet az Egyesült Államokban.

S hogy miért nem foglal állást magyar ügyekben ilyen szülői háttérrel? Milyen esélyei vannak Donald Trumpnak a sajtóval való csatározásaiban? Nemzetbiztonsági kockázat-e, hogy „mint az őrült”, szivárogtat a Trump-adminisztráció? Melyek a legizgalmasabb ügyek az amerikai legfelsőbb bíróság asztalán?

