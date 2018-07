Hol tart a balatoni gasztroforradalom?

Ha elutazunk a Balatonra, jó eséllyel még mindig a legközelebbi büfében fogjunk enni a szokásos strandkajákat. De ha szerencsénk van, olyan helyen is nyaralhatunk, ahol már újhullámos strandbüfé nyílt, sőt egyre több étteremért és borászatért érdemes autóba ülni. Részletes háttér a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Zajlik a beach food forradalma, s az újhullámos strandbisztrók már egészen másképp gondolkodnak, mint elődeik, s nem csupán a kínálat színvonalát tekintve. Például gasztrojegyet vezettek be, hogy azok is bemehessenek hozzájuk enni, akik nem akarnak fürdeni, napozni, s ez is egy lépés abban az összetett átalakulási folyamatban, amely azt kívánja elérni, hogy a Balatont ne csupán fürdőhelyként tartsuk nyilván, hanem olyan úticélként, amely számos egyéb – kulturális, sport, szabadidős, gasztronómiai – lehetőséget kínál.

A másik, hogy a magyar tengert ne tekintsük egyszezonos desztinációnak, ahol a nyár kivételével az éttermeknek sem éri meg nyitva tartani. A Magyar Konyha által kiadott, és a magazin nyári számával együtt árusított Balaton 2018 Gasztrokalauz már 400 helyet mutat be – az első kiadvány 2013-ban még csupán 170 vendéglátót bírt jó szívvel az olvasó figyelmébe ajánlani.

