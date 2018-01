Ilyen nincs, és mégis van! Sorra épülnek a síparadicsomok Magyarországon

Dacolunk a klímaváltozással? Nemcsak a Kékesen, hanem Dobogókőn és Visegrádon is modern síközpont épül a következő években. Nagy-Hideg-hegy fejlesztése viszont egyelőre várat magára – pedig itt vannak a leghótartóbb terepeink.

A két ünnep közötti hírapályban sokakat elért a Magyar Közlöny friss „bejegyzése”, mely szerint a kormány a Mátra turisztikai célú fejlesztése érdekében támogatja, hogy a Kékesen négyévszakos kabinos felvonót építsenek. Kevesebben figyeltek fel viszont a kabinet 2017. augusztusi, a Dunakanyar kiemelt turisztikai térség fejlesztéséről szóló határozatára. Ebben a dobogókői síközpont és a visegrádi Nagyvillám-pálya modernizálására 980, illetve 600 millió forintnyi támogatást „lenget be” a kormány – a helyi üzemeltetők régóta lobbiznak azért, hogy ezeken a terepeken is legyenek négyévszakos (értsd: a kirándulók, hegyikerékpárosok által a téli szezonon kívül is használható) ülőliftek.

Miként a Heti Válasz karácsonyi számában jeleztük: az alapvetően hegy- és hószegény, enyhe telekkel sújtott Magyarország nem tud és nem is akarhat versenyezni Franciaország, Svájc, Ausztria, Olaszország, illetve Szlovákia vagy Szlovénia télisport-komplexumaival. A hazai síiparosok inkább arra próbálnak berendezkedni, hogy pályáikon lehetőséget kínáljanak a hosszabb külföldi kiruccanások előtti bemelegítésre, az egy-két napos szinten tartásra, illetőleg a munka utáni – villanyfényes – „hangulatsízésre”. Ezt a szerepfelfogást képviseli az ország két legfejlettebb lejtőrendszere, az eplényi Síaréna a Bakonyban, valamint a mátraszentistváni Sípark. Utóbbi esetében a 2017–18-as szezon attrakciója egy vadonatúj, négyszemélyes ülőlift, melyet a világ leghíresebb gyártói között számon tartott osztrák Doppelmayr vállalat szállított. Közben a Veszprémtől egy nagyobb kőhajításnyira lévő Eplény fejlesztése sem torpant meg: a nyolc kilométeres terepet idénre egy használt, Ausztriából „átszerelt” kétüléses felvonóval modernizálták – vagyis társat kapott a már meglévő négyszemélyes libegő.

A kormány a mátraszentistváni és az eplényi új projektekhez is hozzájárult 150-150 millió forinttal, ám, mint írtuk, ennél jelentősebb összegre számíthat a következő években a Kékes, Dobogókő és Visegrád-Nagyvillám. Üröm az örömben, hogy a leghótartóbb terepként számon tartott börzsönyi Nagy-Hideg-hegy fejlesztése viszont csak nem akar beindulni – noha Jeszenszky Géza exkülügyminiszter, a Magyar Sí szövetség korábbi tiszteletbeli elnöke jó ideje szorgalmazza a terület tulajdonviszonyainak rendezését és egy ülőszékes liftrendszer kialakítását.

De minek ennyi mini-síparadicsom (részben közpénzből), ha az utóbbi években nem is esik elég hó idehaza? – kérdezhetik joggal a kétkedők. Egyrészt a „modern síeltetéshez” nem feltétlenül kell természetes hó, hiszen ha elég hideg van, a helyi vizekből porlasztásos eljárással is lehet havat készíteni – környezetkímélő módon. Másrészt a négyévszakos (kabinos vagy ülőszékes) liftek az esetek többségében az autó- és buszforgalom kiváltását is szolgálják, vagyis nem érdemes azonnal tiltakozóakciókba fogniuk a zöldszervezeteknek.

Tehát: lássuk a medvét!

(Nyitó fotónk illusztráció)