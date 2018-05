Ilyen ország pedig nincs! Megint letartóztatták a határőrizetet

Évente, félévente bilincsben elviszik egy-egy határátlépő személyzetét, mert „ukrajnásat” játszanak napi ezer eurót keresve. Most Röszkénél kommandóztak.

Kedden 33 pénzügyőrt vettek őrizetbe Röszkén és folyamatosan döntenek előzetes letartóztatásukról. Az ügyre a Délmagyar.hu hívta fel a figyelmet, miután a határon átkelő utasoknak feltűnt, hogy ezúttal egyenruhások bilincselnek egyenruhásokat. A Hvg.hu szerint a gyanú: bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása.

Az eset évről évre előfordul, mert a NAV állományába tartozó pénzügyőrök és a határőrizeti feladatokat is ellátó rendőrök közül is többen pénzt fogadnak el azért, hogy tényleges ellenőrzés nélkül engedjenek át a határon autókat és a buszokat, amelyek vezetői cserébe az úti okmányokba rejtett utasonkénti 5-10 euróval – vagy más módon – hálálják meg a figyelmetlenséget. A Heti Válasz újságírója egy korábbi riportútján maga is tapasztalta Záhonynál, hogyan csipog műszakváltás előtt sorozatban a csempészek telefonja, amikor a velük kapcsolatban álló egyenruhások átküldik nekik, melyik sorba vannak beosztva, vagyis hova álljanak, ha szabad átvonulást akarnak a járműbe eldugott cigarettával, a megfújt benzintartállyal, vagy mással.

Nem volt túl nagy visszatartó ereje tehát annak, hogy éppen egy éve Röszkénél 32 rendőrnél tartottak házkutatást, és nagy összegű készpénzt – forintot és valutát – foglaltak le tőlük. Tavaly év végén vádat is emeltek ellenük. Korábban pedig a Népszabadság számolt be arról, hogy 2015-ben Záhonyban volt rajtaütés, ott azt is feltárták, hogy a magyar határőrizet teljesen eltanulta az ukrán hatóságok módszerét, a „csáj” és „kofé” (vagyis kávé és tea) szavakkal szólítva fel „vámfizetésre” az utasokat. A lap forrásai ezer és kétezer euró közé tették az ebből keletkező napi (!) bevételt. A védelmi szolgálat akkor úgy tudta elcsípni az érintetteket, hogy hosszú időn keresztül a teljes határátlépőt lehallgatta, figyelték a rendőrök, vámosok telefonját, de még a külső dohányzóhelyet is.