Ismét Erzsébet-utalványt kapnak a nyugdíjasok

Ismét tízezer forintos Erzsébet-utalványt kaphatnak a nyugdíjasok – jelentette be Novák Katalin. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára szerint azért indítványozzák az újabb utalványok kiosztását, mert szeretnék, ha minden magyar, így a nyugdíjasok is részesülhetnének a növekvő gazdasági eredményekből.

Legutóbb Hódmezővásárhelyen kaptak a nyugdíjasok ugyancsak tízezer forintos Erzsébet-utalványt. Akkor a város fideszes polgármester-jelöltje azzal indokolta a döntést: a rendszerváltás óta először fogadták el jelentős tartalékkal a város költségvetését, így ez alkalmat teremt rá, hogy az idős emberek is részesüljenek Hódmezővásárhely sikereiből.

Hódmezővásárhelyen meglepetésre nem a Fidesz, hanem az ellenzéki pártok támogatásával induló Márki-Zay Péter nyerte a választást.