Itt a baloldali csodafegyver: mutatjuk, milyen lesz Dopeman antikorrupciós akcióterve

Elméletben a baloldali, liberális pártok mind befogadók, toleránsak, még a rántott karfiolnál is jobban utálják a kirekesztést, a nők megalázását, a homofóbiát: politikaierkölcs-rendészetük pedig mindig készen áll, hogy lecsapjon a gondolatbűnöző jobboldaliakra.

Bombaként robbant a hír, kezdhetném, de nem teszem: semmi meglepő nincs abban, hogy a Dopeman „művésznevű” rappert támogatja az MSZP a józsefvárosi időközi önkormányzati választáson. Valamilyen rejtélyes oknál fogva (talán az évtizedekkel ezelőtt felcsipegett marxista ismeretek hatására) a magyar baloldal jó ideje az ún. „nép” egyszerű, de hiteles fiának tartja Pityinger Lászlót. Akinek faragatlanságáról, mosdatlanságáról nem önmaga, hanem az elnyomó társadalmi struktúrák tehetnek. Ennél fogva – szólhat az okoskodás – az előadóművész felmentést kap a különben minden más politizálni vágyó ember számára kötelező normák, de még az elemi jóízlés betartásának kötelezettsége alól is.

A rapper már 2013-ban is a demokratikus tábor közelében sertepertélt, amikor a Bajnai Gordon (szegény ember Matteo Renzije) támogatására összehívott nagygyűlésen az elmúlt évtizedek legszürreálisabb politikai performanszának keretében ledöntött egy hungarocell Orbán-szobrot. Majd, végképp nekivadult bennszülöttek vuduszertartásává változtatva az alkalmat, Pityinger művész úr focizott a műalkotás lenyiszált fejével. (Azóta különben az ügyben a garázdaság vádja alól jogerősen felmentették a rappert.)

Nos, ilyen előzmények után állt be most a helyi MSZP Pityinger mögé. Ők maguk is érezhették, hogy itt bizony gázgéza van, ezért bevetették a józsefvárosi szocialista alapszervezet szövegfilológus- és recepcióesztétika-kommandóját. Mint írják, Dopeman elképzeléseit meghallgatták, azokat támogatásra méltónak találták, azzal együtt is, hogy „a jelölt dalszövegei ironikus, néha keményen megfogalmazott társadalomkritikát tartalmaznak”.

Anélkül, hogy bántanám a helyi MSZP Foucault-it és Deridáit, a népszerű amerikai közmondást segítségül hívva meg kell állapítanom: ha valami úgy hápog, mint egy kacsa, totyog, mint egy kacsa és sárga, mint egy kacsa, az bizony kacsa. Azaz a „bazdmeg”, a „ribanc”, a „buzi”, a „bula”, a „lopni” szavak némi retardált csimpánzmozgással kísért ismételgetése – a lascaux-i barlanglakók számára is primitívnek ható „zene” aláfestésével – bizony nem elmélyült társadalomkritika, hanem az, aminek látszik: egy nárcisztikus, mosdatlan szájú divatgengszter önpromóciója.

Végezetül egy kis válogatással kívánunk munkasikereket a progresszió új üdvöskéjének, egyben felhívjuk a haladó tábor figyelmét, hogy bőven van még honnan frissíteni a kissé megfáradt személyi állományt.

A művész úr antikorrupciós akciótervét ismerteti:

A művész úr átfogó rendszerkritikai megjegyzéseket tesz, egyszersmind lerántja a leplet a dolgozó tömegeket rabszolgaságban tartó hamis tudatról:

A művész úr egy parádés persziflázzsaltiltakozik a női test instrumentalizálása ellen:

A művész úr keményen a populisták szemébe vágja a homofóbia embertelenségéről szóló gondolatait: