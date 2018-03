Itt a bizonyíték: a kormánytévé sem dacolhat büntetlenül a jogállamisággal

Nem szívesen traktálom sajtóügyekkel kedves mindnyájukat, mert ugyan kit érdekelnek a firkászok nyavalygásai, de most volna itt egy, önmagán túlmutató fejlemény, ami talán megérdemli a közfigyelmet. És ezzel kapcsolatban van két hírem: még szép, hogy egy jó meg egy rossz.

Közkívánatra kezdjük előbbivel. Magyarországon, minden ellenkező híresztelés, illetve törekvés dacára, a jogállamiság nem szűnt meg. A Nemzeti Választási Bizottság ugyanis nemrég egymillió forintra büntette a köztévét, miután jogsértőnek találta a február 28. és március 13-a között sugárzott reggeli műsorokat. Az NVB-nél a Jobbik kifogásolta, hogy a Ma reggelben a kormánypártok képviselői, illetve a kabinethez köthető elemzők rendre úgy bírálják az ellenzéki pártot, hogy annak képviselői – mivel egyszer sem hívták be őket – nem reagálhattak. (A köztévé fellebbezésére a Kúria utóbb helybenhagyta a döntést, a bírságot azonba eltörölte, mondván, az NVB nem indokolta meg kellőképpen az egymilliót.)

A rossz hír ezzel szemben az, hogy ilyesmi egyáltalán előfordulhat, sőt a közmédia ma minden korábbinál gyalázatosabb módon tevékenykedik. És ebbe, bármilyen fájó kimondani, bele kell érteni még a Gyurcsány-kormány rossz emlékű korszakát is. Mert bár a szoclib kabinet embereivel teletűzdelt Magyar Televízió akkor is elfogult volt a hatalmon lévők iránt, ők legalább ügyeltek a látszatra és a formákra. Tevékenységükben nem csak nyomokban lehetett tetten érni az újságírást, és nem ordított, hogy a híreket a newsroom helyett a pártközpont propagandaosztályán szerkesztik. Olyan pedig nemigen fordult elő, mint napjainkban, hogy az ország második legnagyobb pártjának szóvivőjét – ahogy most a jobbikos Mirkóczki Ádám állítja – két évig egyszer sem hívják be a stúdióba.

Most megtört a jég. De ezúttal is csak azért, mert a törvények előírják, hogy kampányidőszakban az országos listát állító pártoknak legalább öt percet kell kapniuk programjuk ismertetésére. Ez a héten meg is történt, ám sok köszönet nem volt benne. Mirkóczkit érezhetően úgy fogadták 300 másodperc erejéig a „közszolgálatiság szentélyében”, mint egy páriát. A műsorvezető megadta neki a szót, viszont – szakmája legnagyobb dicsőségére – egyetlen kérdést sem óhajtott feltenni neki. Ehelyett hagyta, hogy vendége egyenes adásban olvassa szemére munkahelyének vállalhatatlan elfogultságát, és amikor a politikus ideje lejárt, a „beszélgetést” ennyivel zárta le: „Pont letelt az öt perc, köszönöm, hogy itt volt nálunk”. A helyzet egyértelműen azt ordította: ami a törvény szerint jár, azt fogcsikorgatva bár, teljesítik, de annál semmivel sem többet.

Nem mondom, showműsornak megtette, hogy Mirkóczki öt percen keresztül szembesítette a riportert a köztévé gyakorlatával, de azért ez mégis csak az ország első számú televíziója, és állítólag sorsdöntő választás előtt állunk. Lett volna tehát pár kérdés, amit fel lehetett volna tenni, Uram bocsá’ azon az áron is, hogy a politikus a patikamérlegen kimért öt perce helyett kicsivel több időt tölt a stúdióban.

Mindez azért is rémületes, mert híven árulkodik arról, mennyire tartja az állami televízió – pontosabban a mindannyiunk adóforintjaiból fenntartott intézményt kézi vezérléssel irányító politika – a közszolgálatiságot, a nyilvánosságot és a közvélemény tájékoztatását.

Egyébként a Jobbik szóvivőjének helyében úgy 2-3 perc környékén abbahagytam volna a monológot, és, a helyzet abszurditását megvilágítandó, így szóltam volna: „Kedves szerkesztő úr, nem akar esetleg kérdezni is valamit? Most használja ki a lehetőséget, mert erős a gyanúm, hogy a választásokig még egyszer nem fogják elkövetni azt a hibát, hogy behívnak ide.”