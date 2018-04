Itt a kocsmamisszió: aki beszól a papnak, kap egy sört

Aki kérdez a lelkésztől, kap egy pohár sört. Nincsenek tabutémák, bárki szabadon érdeklődhet a hittel kapcsolatban. Népszerűek az izgalmas vitatestek a kocsmamisszión. A Szólj Be a Papnak! programsorozat szervezőivel, Tokodi László domonkos szerzetessel és Kiss Zitával beszélgettünk.

Miért kell beszólni a papnak?

T. L: Egy éve kezdődött, amikor evangelizációs kurzust tartottam Debrecenben a plébánián, s arról beszéltem, hogyan hirdessük az Örömhírt a környezetünkben. Azoknak is, akik maguktól nem mennének el templomba vagy közösségbe. Hogyan valósíthatnánk meg ezt konkrétan? Először a cím ugrott be, de hogy hol szóljanak be, kik és milyen formában, azt később találtuk ki. Hárman kezdtük el egy református és egy evangélikus lelkésszel egy kocsmában. Nagy kampánnyal hirdettük meg, plakátok jelentek meg a villamoson és a diákok között. Ilyen egyházi esemény még nem volt, rengetegen eljöttek, az elsőn nyolcvanan, a többin 120-150-en vettek részt.

Kiket szólítanak meg?

T. L: Azokat próbáljuk elérni, akik nem vallásosak, akik az egyháztól távolabb vannak, közülük is leginkább a fiatalokat. A rendezvényeken vegyes a korosztály, középkorúak, idősek szintén jönnek. A témák is vonzóak, és csábító, hogy egy pappal kötetlenül lehet beszélni, bármit kérdezni.

K. Z: A kocsma jelképezi az egyházon kívüli embereket, a misszió pedig a mi feladatunkat. Célunk, hogy kereszténységet csempésszünk a hétköznapokba, azoknak az életébe, akik erre kifejezetten várnak, de azokéba is, akik esetleg csak tudat alatt vágynak rá.

Laci atya

Egymással is vitatkozik a református, az evangélikus lelkész és a katolikus pap?

T. L: Különböző vélemények vannak, de a külső szemlélőnek inkább az derül ki, hogy kiegészítik egymást, nem egymás ellentétei. A rendezvény ökumenikus, így a résztvevők többféle véleményt hallanak. Nagyon jó üzenete van, ha különböző keresztény felekezetek képviselői leülnek és beszélgetnek. Szerintem az ökumenét ez jobban erősíti, mint az Ökumenikus Imahét, hiszen itt folyamatosan kapcsolatban vagyunk egymással.

K. Z: Az önkéntes csoportban is sokat megtudtunk egymás felekezetéről. A múltkor megkérdezték, mi az a tűzszentelés, a húsvéti gyertya, a böjt: egymástól is sok mindent tanulunk.

„Ne papolj!”, „Ez nem szentbeszéd!”, egyházi piák-sorozat, plakát az óvszerautomatán – a provokáció fontos szempont?

K. Z: Igen. Így próbáljuk felkelteni azoknak a figyelmét, akik más felhívás mellett elmennének, de ezeket a plakátokat megnézik. A debreceni egyetemen is kitesszük; azt szeretnénk, hogy beszédtéma legyen a hallgatók között, s egymást is elhívják az alkalmakra. Korábban volt vita az önkéntesek, papok között is, hogy használjuk-e a #kocsmamisszio kifejezést. De akiket el akarunk érni, mást gondolnak erről, kevésbé tartják provokációnak.

T. L: Miután meglátják a plakátot, eljönnek az eseményre, s ott már egyértelműen választ kapnak a kérdéseikre. Mi, lelkészek azért úgy viselkedünk, hogy a szavunk mégiscsak az egyházat képviseli, ezért annak hitelesnek kell lenni. Használjuk persze a figyelemfelkeltő eszközöket, de a tanítás megmarad az igazság keretei között. Egyházi körökben van, akinek ez nem annyira szimpatikus, de ők is belátják, hogy van értelme, célja.

Mik a leggyakrabban felmerülő kérdések és legnépszerűbb témák?

K. Z: A házasság, a szexualitás, a bűn állandóan felmerülnek, de a résztvevők legtöbbször egy adott téma kapcsán kérdeznek: lombikvita, politika, a lelkészek titkos élete, az egyház és a szex, kereszténység és más vallások, élet a halál előtt, egyház és a pénz.

Kiss Zita szervező

A témákat a szervezők találják ki?

K. Z: Igen, de az alkalom végén megkérdezzük a jelenlévőket, miről hallanának legközelebb. A májusi téma Debrecenben a „Digitális Krisztus” lesz: mennyire fontos a keresztényeknek, a papoknak online jelen lenni, hogyan használják a médiát, a Facebookot, az okostelefont. Szentendrén pedig május 17-én a függőségekről lesz szó: pénz, elismerés, kapcsolat, alkohol, stb.

T. L: Megvitatjuk, hogy Jézus, ha ma élne, használná-e a Facebookot, ott lenne-e a kocsmában, volna-e mobiltelefonja. Korábban pedig a „Szurkolj a pappal!” programon focimeccset néztünk az atyákkal közösen.

Csak az egyház hivatalos tanítását vagy a személyes véleményüket is képviselik?

T. L: Nem baj, ha őszintén beszélünk. Nem csupán hivatalos álláspontot képviselünk, hanem elmondhatjuk a véleményünket is, ami persze nem ellenkezik az egyházéval, de így lehet párbeszédet kezdeményezni. Vannak kérdések, amelyekben az egyház nem mond konkrétumot. Akkor nekünk kell eldönteni, hogy mit is gondolunk erről az egyház tanítása alapján. Vigyáznunk kell, hogy ne általánosítsunk, érdemes precízen kifejteni, hogy mire gondolok egy konkrét esetben. A lombikvita témában is rendeztünk alkalmat, melyen a hozzászólók többféle megközelítést hoztak. Az egyháznak egyértelmű véleménye van ebben a kérdésben, de sokan nem tudják, hogy miért mondunk igent vagy nemet valamire. Ilyenkor elmagyarázzuk, hogy mit miért tanít az egyház.

Ha valaki személyesen szeretné megszólítani a papot, megteheti?

K. Z: Egy év után láttuk, hogy a rendezvényünk olyan, mint egy színházi előadás, csak éppen interaktív. A kocsmaalkalmak, vitaestek után a résztvevők kérték a papokat, hogy maradjanak még ott, beszélgessenek, de így az este hosszúra nyúlt. Ezért kitaláltuk a Csevegj a pappal! kezdeményezést. Ennek lényege, hogy kisebb asztalnál öten-hatan leülnek egy-két lelkésszel, és így személyes kommunikáció alakul ki. Akik nem mernek kérdezni nagyobb nyilvánosság előtt, itt megtehetik.

Politizálhat egy pap? Belefér például, ha kampányhirdetést oszt meg a Facebookon?

T. L: A pap az élettel foglalkozik, amibe beletartozik a politika is. Az egyház persze kiáll értékek mellett, de nem mondja meg, hogy azt csak így vagy úgy lehet megvalósítani. Az például, hogy támogassuk a családokat, ilyen alapérték, annak gyakorlati lépései viszont sokfélék lehetnek. A kérdés számomra az, hogy létezik-e olyan párt, amely minden tekintetben az értékrendem szerint cselekszik. Nagyon valószínű, hogy nincs. Ezért egy papnak, püspöknek, egyházi vezetőnek nem az a feladata, hogy megmondja, kire szavazz, hanem az emberek lelkiismeretét próbálja formálni, hogy el tudják dönteni, kit támogatnak. Ez a feladatunk, és nem az, hogy gyerekes módon megmondjuk, így csináld, vagy úgy csináld; ehelyett érett embereket igyekszünk nevelni, akik képesek felelősségteljes döntést hozni. Biztos vagyok benne, hogy a keresztények nem egy pártra szavaztak – és ha a lelkiismeretük szerint döntöttek, akkor most ítéljük el őket?